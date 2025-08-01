العشائر الفلسطينية في غزة توجه رسالة إلى ويتكوف تزامنا مع زيارته للقطاع (شاهد)

أصدرت العشائر الفلسطينية في مدينة غزة بيانا، أكدت فيه أن المساعدات الإنسانية التي يعلن الاحتلال عن إدخالها “لم تصل على الإطلاق إلى مستحقيها”، وأن سكان القطاع لم يستفيدوا منها في ظل تفاقم الجوع والفقر الناتج عن الحصار والعدوان الإسرائيلي.

وأوضحت العشائر أن ما يُعلن عن دخوله إلى غزة من معونات تتم سرقته ونهبه من قبل “لصوص يعملون بتخطيط وترتيب مع العدو”، معتبرة أن ذلك يُعد جريمة مضاعفة بحق الشعب الفلسطيني الذي يعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة.

دعوة لمبعوث واشنطن

وطالبت العشائر المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بزيارة غزة والاطلاع ميدانيا على واقع الحياة في المخيمات، حيث الخيام المنتشرة والجوع الذي ينهش الجميع، في مشهد يعكس حجم المأساة التي يفرضها الاحتلال عبر سياساته.

واختتمت العشائر بيانها بالتأكيد أن “المساعدات لا تصل إلى قطاع غزة ولا إلى مستحقيها”، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في وقف ما وصفته بـ”جريمة التجويع” التي تستهدف أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.

ويؤكد الفلسطينيون أن آلية توزيع مساعدات عبر “مؤسسة غزة الإنسانية”، المستمرة منذ 27 مايو/أيار الماضي بدعم إسرائيلي، تهدف إلى تجويعهم وإجبارهم على التهجير من أراضيهم، تمهيدا لإعادة احتلال غزة.

ومنذ بدء هذه الآلية وصل إلى المستشفيات ألف و330 شهيدا فلسطينيا وأكثر من 8 آلاف و818 جريحا، جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي بشكل متكرر النار على منتظري مساعدات، حسب وزارة الصحة.