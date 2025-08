“بلادي شريكة في الإبادة لكن لن أتخلى عنكم”.. أمريكية تعتنق الإسلام وتتضامن مع غزة (فيديو)

“أنا لا أُدين المقاومة الفلسطينية. وسئمت من كل شخص يُجبر هنا على بدء حديثه بإدانة من يدافعون عن أنفسهم ضد الإبادة والتطهير العرقي”. بهذه الكلمات، قطعت الناشطة الأمريكية على مواقع التواصل الاجتماعي، كايلا غودوين، أي محاولة للضغط عليها من أجل تبرير موقفها الواضح في دعم القضية الفلسطينية.

وأعلنت كايلا موقفها في مقطع مصور في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، بعد أسابيع من انطلاق عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، ما جعلها هدفًا لحملات تهديد وتشويه امتدت إلى عائلتها وأماكن عملها السابقة.

وتُعرّف كايلا نفسها سياسيًا بأنها شيوعية اشتراكية مناهضة للرأسمالية والإمبريالية، واعتادت نشر فيديوهات على تطبيق تيك توك تتحدث فيها عن تعريف الشيوعية والاشتراكية والفرق بينهم، إلى أن تحول تركيزها بالكامل على نشر الوعي بما يحدث في غزة عقب أكتوبر 2023.

وقالت كايلا للجزيرة مباشر “كنت أتابع القضية الفلسطينية منذ عام 2016، وكنت شاهدة على تهجير أهالي حي الشيخ جراح، واغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة واقتحام جنازتها، وغيرها من الانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال علنًا أمام أعين العالم”.

وأضافت “بعد السابع من أكتوبر كنت موجودة من اللحظة الأولى، أحاول دحض كل تلك الأكاذيب، لأنها كانت تُضخ بكثافة، وكنت أعلم أنها كاذبة”.

وتابعت “أتذكر الأب الذي كان يحمل بقايا أطفاله في أكياس بلاستيكية، وأتذكر الأب الذي كان يرفع جثمان طفله الذي فُصل رأسه عن جسده. أتذكر الطفلة التي كانت تتدلّى من مبنى من سترتها، وساقاها ممزقتان. أتذكر طفلة أخرى ماتت في حضن والدتها”.

وزادت “أتذكر الطفل الذي كان ينزف وهو بين ذراعي أمه. أتذكر كل شيء. وكل ما رأيته أثّر فيّ تأثيرًا عميقًا جدًا، وغيّرني إلى الأبد”.

وأوضحت كايلا التي اعتنقت الإسلام في يوليو/تموز 2024، أنها ولدت في الولايات المتحدة ونشأت في بيئة علمانية تغلب عليها الرواية الغربية عن العالم.

وكما هو حال ملايين الأمريكيين، كانت معرفتها بالإسلام محدودة، بل مشوهة، ومستمدة من روايات مليئة بالخوف والكراهية بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وقالت “كنت ملحدة معظم حياتي، لا لأنني أكره الدين، ولكن لأنني لم أجد شيئًا أؤمن به حقًا، إلى أن بدأت رحلة جادة للتعرّف على الإسلام، مستندة إلى الحوار المباشر مع مسلمين من خلفيات مختلفة”.

وأوضحت كايلا “كانت أسئلتي كثيرة، ولم يُطلب مني أبدًا أن أتوقف عن طرحها، بالعكس، كنت أجد أن كل سؤال يفتح لي بابًا جديدًا للفهم، وشعرت للمرة الأولى أنني في بيئة لا تخاف الحقيقة، بل تحتضنها”.

درست كايلا علم النفس والاجتماع بالجامعة، وهي الآن ربة بيت متفرغة للعناية بطفلها، وتحظى بمتابعة عشرات الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتُسخر الشابة الأمريكية محتواها لدعم الفلسطينيين والتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي، وقالت للجزيرة مباشر إن المتابعين المسلمين أتاحوا لها الفرصة للتعرف أكثر على “الإسلام الحقيقي”.

Please help my friend Bahaa and his father. His father went out to try and get some food from the GHF distribution point and was shot by IOF. Please donate so his father can get medical care and save him from losing his foot. https://t.co/9rl15WSys9 pic.twitter.com/sZtXWOVeov

— 🔻 marxistcretin 🔻 (@terrortemptress) June 19, 2025