“بلغنا سن الرشد”.. كندا تبدأ بتعزيز قوتها في مواجهة رسوم ترامب الجمركية

عبّر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن خيبة أمله بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا برفع الرسوم الجمركية على السلع الكندية من 25% إلى 35% على المنتجات خارج نطاق اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وكتب كارني عبر منصة “إكس” أن “الحكومة الكندية ستصب تركيزها على ما يمكنها التحكم فيه وهو تعزيز قوة كندا، في الوقت الذي سنواصل فيه التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن علاقاتنا التجارية”.

وتُعد هذه الخطوة، التي ربطتها واشنطن جزئيا بما وصفته بـ”تقاعس” كندا عن وقف تهريب “الفنتانيل”، أحدث تصعيد في حرب الرسوم الجمركية التي يشنها ترامب منذ أشهر بعد توليه السلطة.

وقال كارني في منشور على “إكس” إن الرسوم الجمركية الأمريكية ستؤثر بشدة في الأخشاب والصلب والألمنيوم والسيارات، وتعهد باتخاذ إجراءات لحماية الوظائف الكندية وشراء السلع المحلية والاستثمار في القدرة التنافسية الصناعية وتنويع أسواق التصدير.

وأضاف كارني أن الولايات المتحدة، لتبرير خطوتها، عزت القرار إلى تدفق “الفنتانيل” عبر الحدود، على الرغم من أن كندا لا تمثل سوى 1% من تلك التدفقات، وأنها تعمل جاهدة على تقليل كمياته بشكل أكبر.

من جانبها، انتقدت كارولين باريش، رئيسة بلدية مدينة ميسيسوغا، قرارات ترامب.

وكتبت عبر حسابها على منصة “إكس”: “كندا تبلغ سن الرشد! فرض ترامب رسوما جمركية بنسبة 35% اعتبارا من منتصف ليل اليوم. حان وقت النضج! لنستعد جيدا ونتوسع في أسواق جديدة. نتاجر شرقا وغربا. نرفع القيود عن بلدنا. نُكرر نفطنا بأنفسنا! لا نشتري شيئا من الولايات المتحدة. شكرا لك يا ترامب على غد جديد!”.

Canada comes of age! 35% tariffs imposed by Trump as of midnight tonight. Time to grow up! Batten down the hatches and expand to new markets. Trade east west. Remove restrictions in our own country. Refine our own oil! Buy nothing from USA. Thank you Trump for a new tomorrow! pic.twitter.com/XPnpW9pBmd

— Mayor Carolyn Parrish (@carolynhparrish) August 1, 2025