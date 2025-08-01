ترامب يعلن نشر غواصتين نوويتين قرب روسيا ردا على تصريحات ميدفيديف

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر غواصتين نوويتين في مناطق قريبة من روسيا، ردا على تصريحات وصفها بأنها “استفزازية للغاية” من جانب الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفيديف، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الأمن في الاتحاد الروسي.

وقال ترامب، اليوم الجمعة، في منشور على منصة تروث سوشيال “أمرتُ بنشر غواصتين نوويتين في المناطق المناسبة، تحسبا لتجاوز هذه التصريحات السخيفة والتحريضية حدودها”.

وأكد ترامب أن “الكلمات (التي قالها ميدفيديف) بالغة الأهمية، وقد تؤدي في كثير من الأحيان إلى عواقب غير مقصودة، وآمل ألا تكون هذه إحدى هذه الحالات”.

التذكير بقدرات روسيا النووية

وكان ميدفيديف قد قال، أمس الخميس، إن على ترامب أن يتذكر أن موسكو تمتلك قدرات نووية تعود إلى الحقبة السوفيتية، التي توجد لديها ملاذا أخيرا.

وحذر ميدفيديف من أن تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية عقابية على روسيا ومشتري النفط الروسي “لعبة إنذارات” وخطوة أقرب إلى حرب بين روسيا والولايات المتحدة.

وكان ترامب قد قال، في 29 يوليو/تموز الماضي، إن أمام روسيا “10 أيام بدءا من اليوم” للموافقة على وقف إطلاق النار في أوكرانيا أو مواجهة رسوم جمركية عليها وعلى مشتري النفط منها.

وانتقد ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال ما قاله ميدفيديف، وكتب “قولوا لميدفيديف، الرئيس الروسي السابق الفاشل الذي يعتقد أنه لا يزال رئيسا لروسيا، أن ينتبه إلى كلامه. إنه يدخل منطقة خطرة للغاية”.

“روسيا ستواصل مسارها”

ومن جانبه، كتب ميدفيديف -المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين- في منشور على تليغرام “إذا كانت بعض الكلمات الصادرة عن رئيس روسي سابق قد أثارت رد فعل عصبيا من رئيس الولايات المتحدة صاحب المقام الرفيع والعظيم، فإن روسيا تفعل كل شيء بشكل صحيح، وستواصل المضي في مسارها الخاص”.

وقال إن على ترامب أن يتذكر “مدى خطورة اليد الميتة الأسطورية”، في إشارة إلى نظام قيادة روسي سري مصمم لإطلاق صواريخ موسكو النووية في حال النيل من قيادتها.

خسائر روسيا في أوكرانيا

وفي إطار انتقاداته لموقف روسيا من الحرب في أوكرانيا، كتب ترامب على تروث سوشيال، اليوم الجمعة، قائلا “علمت للتو أن نحو 20 ألف جندي روسي ماتوا هذا الشهر في الحرب السخيفة مع أوكرانيا”.

وأضاف ترامب “روسيا خسرت 112500 جندي منذ بداية العام، وهذا عدد هائل من القتلى غير الضروريين”، مشيرا إلى أن أوكرانيا “عانت هي الأخرى معاناة بالغة، وخسرت نحو 8 آلاف جندي منذ بداية العام الجاري”، موضحا أن هذا الرقم لا يتضمن أعداد المفقودين.

وكرر ترامب ما سبق أن ذكره مرات عدة، في منشورات ومقابلات صحفية سابقة، أن “هذه الحرب ما كان ينبغي أن تحدث أبدا، وهي حرب بايدن، وليست حرب ترامب”، مؤكدا أنه سيعمل على وقفها.