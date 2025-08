ترامب يتحدث عن خطة جديدة “لإطعام الناس” في غزة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعمل على خطة جديدة “لإطعام الناس” في قطاع غزة.

وأضاف ترامب، اليوم الجمعة، في تصريحات لموقع أكسيوس الأمريكي “نريد مساعدة الناس على العيش. نريد إطعامهم. كان يجب أن يحدث هذا منذ زمن طويل”.

وأوضح ترامب أنه “يشعر بالقلق” إزاء التقارير التي تتحدث عن المجاعة في غزة، لكنه في الوقت ذاته “ألقى اللوم على حماس لسرقة ثم بيع المساعدات التي دخلت القطاع”، وفق ما ذكره موقع أكسيوس.

وأشار ترامب إلى أنه لم يتلق بعد تقريرا عن الموقف في غزة من مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف، مضيفا أنه “يقوم بعمل رائع”.

ونقل الموقع عن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت أن ترامب يعتزم الموافقة على خطة جديدة لتقديم المساعادات إلى غزة، بعد أن يقدّم إليه ويتكوف المزيد من التفاصيل عما شاهده خلال زيارته.

وقام ويتكوف ومايك هاكابي سفير الولايات المتحدة في إسرائيل، الجمعة، بزيارة أحد المراكز التي تديرها ما تُعرف بـ”مؤسسة غزة الإنسانية” التي تدعمها الولايات المتحدة وإسرائيل، وترفض منظمات الأمم المتحدة التعامل معها.

وذكر موقع أكسيوس أن ترامب لم يحدد تفاصيل خطته لتقديم المساعدات إلى قطاع غزة، ولم يوضح ما إذا كانت هذه المساعدات سوف تمر عبر “مؤسسة غزة الإنسانية” أو عبر طرق أخرى.

وقال ترامب في الأيام الأخيرة إنه يعتقد أن هناك مجاعة في غزة، وتعهد بزيادة المساعدات الأمريكية. وفي الوقت نفسه، قال إنه يتوقع من الدول الغربية الأخرى وإسرائيل أن تقوم بدورها.

والتقى ويتكوف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، لبحث المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة، وإمكانية التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الأسرى.

وكتب ويتكوف على منصة إكس، اليوم الجمعة، أنه وهاكابي التقيا مسؤولين إسرائيليين أمس الخميس، ثم أمضيا خمس ساعات في غزة يوم الجمعة “لتقييم الأوضاع على الأرض” والاجتماع مع وكالات الإغاثة.

وأضاف ويتكوف أنه وهاكابي “ناقشا إمكانية الانتقال من اتفاق تدريجي بشأن غزة إلى اتفاق شامل”. لكن ترامب رفض التعليق على هذا الاحتمال، قائلا لموقع أكسيوس “سترون قريبا”.

At @POTUS’s direction, @USAmbIsrael and I met yesterday with Israeli officials to discuss the humanitarian situation in Gaza. Today, we spent over five hours inside Gaza — level setting the facts on the ground, assessing conditions, and meeting with @GHFUpdates and other… pic.twitter.com/aCtLuMuhq1

— Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) August 1, 2025