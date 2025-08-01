حماس توجه نداء عاجلا لنصرة غزة وتصعيد المظاهرات أمام سفارات إسرائيل

أطلقت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” نداءً عاجلاً لمواصلة التصعيد الشعبي في مواجهة ما وصفته بـ”حرب الإبادة الشاملة” التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدة أن “الاحتلال يستخدم التجويع والمجاعة كسلاح لكسر صمود الأهالي”.

وقالت الحركة في بيان لها، اليوم الجمعة، إن استمرار الحصار ومنع الغذاء والدواء وإغلاق المعابر، وما يترتب عليه من استشهاد الأطفال والمرضى جوعاً، يمثل “جريمة ضد الإنسانية لن تسقط بالتقادم”.

دعوة للتظاهر أمام سفارات الاحتلال

ودعت حماس “جماهير الأمة العربية والإسلامية والأحرار في العالم إلى تصعيد كل أشكال الحراك الجماهيري، والتظاهر أمام سفارات الاحتلال والولايات المتحدة والدول الداعمة له، أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، حتى يتوقف العدوان وتنتهي المجاعة في غزة”.

وأكد البيان أن يوم الأحد 3 أغسطس/آب “سيكون يوماً وطنياً وعربياً وإسلامياً وعالمياً لنصرة غزة والقدس والأقصى والأسرى، وفاءً لدماء الشهداء وفي مقدمتهم القائد إسماعيل هنية” الذي اغتيل العام الماضي.

كما شدد على أن “الحراك الشعبي يجب أن يستمر حتى وقف حرب الإبادة والتجويع ودحر الاحتلال عن كامل الأرض الفلسطينية”.