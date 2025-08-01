سفير أمريكا لدى إسرائيل: صور غزة “مفبركة”.. الأطفال لديهم عيوب خلقية وليسوا جائعين

قبل ساعات من زيارته الميدانية إلى قطاع غزة بأمر من ترامب، أدلى السفير الأمريكى لدى إسرائيل مايك هاكابي بتصريحات الحادة تظهر موقفًا مسبقًا من الأزمة الإنسانية في غزة، واضعًا اللوم الكامل على حركة حماس، ومتهمًا منظمات الإغاثة ووسائل الإعلام الغربية بالتضليل المتعمد.

وقال هاكابي، الذي من المقرر أن يزور القطاع الجمعة برفقة مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، إن هدف الزيارة هو تقديم تقرير مباشر للرئيس عن توزيع المساعدات الغذائية والطبية، لكنه أشار بوضوح إلى أنه لا يحتاج إلى “معاينة” الواقع لتحديد المسؤولية، إذ أكد أن “المشكلة ليست في إسرائيل، بل في حماس التي بدأت الحرب وقتلت 1200 شخص وأخذت 250 رهينة، وتستولي على شاحنات الإغاثة وتنهبها”، على حد قوله.

واعتبر هاكابي في مقابلة مع قناة “نيوز نيشن الأمريكية” أن تحميل إسرائيل مسؤولية الجوع في غزة “أمر عبثي وغير مسبوق في التاريخ”، متسائلًا: ” هل توجد دولة في التاريخ تعرضت لهجوم وتمت مطالبتها بإطعام من هاجموها؟ هذا جنون”.

وفيما اعتُبرت زيارته إلى غزة خطوة لجمع المعلومات الميدانية، كانت تصريحاته تحمل مواقف حاسمة تجاه القضية، منها اتهام وسائل إعلام مثل “نيويورك تايمز” و”سي إن إن” بنشر “صور مفبركة لأطفال جائعين”، مدعيًا أن بعضها يعود لأطفال يعانون من أمراض خلقية أو يعيشون في بيوت “لا تنقصها التغذية”.

وسخر هاكابي من صور الأطفال الجوعى في غزة قائلا ” نيويورك تايمز وبعض المصادر الإخبارية عرضت صورة لطفل صغير وقالوا إنه جائع، وتبيّن أن هذا الطفل لم يكن جائعًا بل كان لديه عيب خلقي، وقد قامت إسرائيل فعليًا بنقله جوًا إلى الأردن ليتلقى العلاج في المستشفى”.

وتابع السفير الأمريكي ” كما كانت هناك صور أخرى لأطفال يُفترض أنهم جائعون مع أمهاتهم، ولكن كانت هناك مشكلة واضحة، الأمهات كنّ يتمتعن بصحة جيدة. لذا، إذا كان الطفل يتضور جوعًا، فهناك من كان يأكل في ذلك المنزل. وكان ذلك أمرًا واضحًا لأي شخص، ليس عليك أن تكون صحفيًا حاصلًا على جائزة بوليتزر لترى ذلك”

وفي تعليقه على موقف ترامب، قال هاكابي إن الرئيس أظهر “وضوحًا أخلاقيًا” باعتباره حماس “الطرف الشرير” الذي يجب استئصاله، مشبّهًا بقاء الحركة بعد الحرب بـ”محاولة إبقاء النازيين في الحكم بعد الحرب العالمية الثانية”.

مايك هاكابي هو سياسي أمريكي بارز شغل منصب حاكم ولاية أركنساس من 1996 إلى 2007، كما ترشّح مرتين للرئاسة عن الحزب الجمهوري. وهو والد المتحدثة باسم البيت الأبيض السابقة سارة ساندرز. يُعرف هاكابي بمواقفه اليمينية المتطرفة ودعمه القوي لإسرائيل، وكان من أبرز الشخصيات المقربة من الرئيس ترامب خلال فترته الرئاسية.