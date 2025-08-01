شاهد: الشرطة الإسرائيلية تعتدي على متظاهرين في تل أبيب

أظهرت مقاطع مصورة قيام الشرطة الإسرائيلية، الخميس، بالاعتداء على المشاركين في مظاهرة بتل أبيب مناهضة للحرب في غزة والتوصل لصفقة لإطلاق سراح الأسرى.

وتجمع المتظاهرون في ساحة هابيما في تل أبيب للمشاركة في احتجاج نظمته مجموعة تضم عربا ويهودا من نشطاء السلام وجماعات حقوق الإنسان.

صور أطفال غزة

ورفع المتظاهرون صورا لأطفال غزة، الذين تحولوا إلى هياكل عظمية بسبب الجوع، وصور أسرى إسرائيليين، وظهرت على شاشة كبيرة في ساحة هابيما بالعبرية والعربية والإنجليزية عبارة “كفى قتلا، كفى جوعا، كفى إهمالا”.

وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن أحد المتحدثين في المظاهرة، وهو يوسي زاباري، اتهم إسرائيل صراحة بالإبادة الجماعية، مضيفا أن “هذه الكلمة تخيفنا أكثر من الفعل نفسه”.

ونقلت الصحيفة عن رولا داود، إحدى قيادات مجموعة “نقف معًا” اليسارية، التي تضم عربا ويهودا، قولها “في غزة الآن، هناك طفلة صغيرة جائعة للطعام وطفل صغير عطشان للماء”، مضيفة “لا أعرف كم تبقى من طاقة في جسديهما للصراخ، لكنني أعلم أنني أستطيع الصراخ من أجلهما”.

ويعاني قطاع غزة من حصار فرضه الاحتلال منذ أكثر من 5 أشهر تسبب في مجاعة واسعة النطاق وعشرات حالات الوفيات بين الأطفال، ونقص حاد في الأدوات الطبية.

وخلّف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 60 ألف شهيد، أغلبهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 142 ألف جريح وآلاف المفقودين تحت ركام المباني المدمرة في القطاع.