شاهد: كتائب القسام توثق تفجير عبوات برميلية في “محاضن آليات” إسرائيلية جنوب خان يونس

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الجمعة، تسجيلا مصورا يوثق عملية تفجير ثلاث عبوات ناسفة داخل ما وصفتها بـ”محاضن الآليات” الإسرائيلية في غرب خان يونس.

ويشير الفيديو إلى تفجير عبوات ناسفة، في 28 يوليو/تموز الماضي، بمنطقة البطن السمين جنوب مدينة خان يونس.

ووفقا للفيديو، فقد جرى “تفجير 3 عبوات برميلية داخل أحد محاضن آليات العدو”.

وتُظهر اللقطات لحظة زرع العبوات على جانبي طريق رملي تمر فيه آليات عسكرية إسرائيلية، يتبعها تصوير لحظة الانفجار مع تصاعد سحابة من الدخان والتراب.

ويظهر في الفيديو الإشارة إلى انفجار العبوات الثلاث بشكل متتالٍ.

كما تخللت الفيديو مشاهد لإطلاق صواريخ وقذائف هاون اتجاه مواقع وتجمعات القوات الإسرائيلية في محاور توغل بجنوب مدينة خان يونس.

وتُبرز اللقطات مقاومين يجهزون القذائف، ويطلقونها من مواقع مغلقة أو أماكن مخفية.

ويشير الفيديو إلى “دك تحشدات ومواقع العدو بقذائف الهاون وصواريخ رجوم”، بالتعاون مع سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

ويُسمع في التسجيل المقاومون وهم يهتفون “بسم الله، الله أكبر. اللهم سدد يا كريم. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر، ولله الحمد”.

وتحاول فصائل المقاومة التربص بقوات الاحتلال عن طريق الكمائن رغم الحصار المطبق على القطاع، في حين يعلن الجيش الإسرائيلي بشكل شبه يومي مقتل وإصابة جنود.