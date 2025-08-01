شاهد: لحظة سقوط صاروخ إسرائيلي قرب الحي النمساوي في خان يونس

أظهرت لقطات مصورة لحظة سقوط صاروخ من طائرات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة قرب الحي النمساوي في خان يونس جنوبي قطاع غزة، اليوم الجمعة.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بأن عدد ضحايا القصف الإسرائيلي بلغ 94 شهيدا في قطاع غزة منذ فجر اليوم الجمعة، ما بين استهدافات لمنازل وخيام، واستهداف منتظري المساعدات، وانتشال ضحايا من مناطق الانسحاب بشرق غزة.

وكان الدفاع المدني في قطاع غزة قد حذر السكان من العودة إلى منازلهم في مناطق يزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب منها، وذلك في أعقاب استشهاد عشرات في مناطق مختلفة في القطاع.

قصف إسرائيلي بالقرب من الحي النمساوي بخان يونس جنوبي قطاع غزة pic.twitter.com/ue6JZWfdxQ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 1, 2025

وخلّف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 60 ألف شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 142 ألف جريح، وآلاف المفقودين تحت ركام المباني المدمرة في القطاع.