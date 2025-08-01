صاروخ من اليمن يفعّل صفارات الإنذار في إسرائيل والجيش يعلن اعتراضه (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أنه اعترض صاروخا أُطلق من اليمن بعد دوي صفارات الإنذار في مناطق عدة داخل البلاد.

وأوضح الجيش في بيان أن “سلاح الجو اعترض صاروخا أُطلق قبل قليل من اليمن، وتسبب في تفعيل الإنذارات بمناطق عدة في البلاد”.

ولم يُسجَّل وقوع إصابات أو أضرار مادية جراء الحادث، بحسب الجيش.

وتشن جماعة أنصار الله اليمنية هجمات متواصلة على إسرائيل دعما لغزة، باستخدام صواريخ وطائرات مسيَّرة، كما تستهدف السفن المرتبطة بها أو المتجهة نحوها.

وكانت جماعة أنصار الله قد أعلنت، الأربعاء، تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية نوعية مستخدمة خمس طائرات مسيَّرة، استهدفت مواقع للجيش الإسرائيلي في مناطق يافا وعسقلان والنقب.