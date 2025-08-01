صندوق قطر للتنمية يعلن بدء المرحلة الثانية من دعم الطاقة الكهربائية في سوريا

قال صندوق قطر للتنمية إنه بدأ المرحلة الثانية من دعم الطاقة الكهربائية في سوريا، بطاقة استيعابية تبلغ 800 ميغاوات، وذلك في إطار التعاون بين صندوق قطر للتنمية ووزارة الطاقة السورية، تنفيذا لتوجيهات أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وذكر الصندوق في بيان أن المرحلة الثانية ستبدأ غدا السبت، ولمدة عام كامل بإمدادات الكهرباء، وذلك مروراً بأذربيجان وتركيا وصولًا إلى سوريا، إذ سيتم استقبال الإمدادات ابتداءً من محطة حلب، وسيتم توزيعه على المدن والأحياء المختلفة في سوريا.

تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى واستكمالاً لدعم جهود دولة قطر للأشقاء بالجمهورية العربية السورية لقطاع الكهرباء ، يعلن صندوق قطر للتنمية البدء بالمرحلة الثانية بدعم الطاقة الكهربائية بطاقة استيعابية 800 ميجاواط. تأتي هذه المبادرة في… pic.twitter.com/b7Ge4XMkIf — Qatar Fund For Development صندوق قطر للتنمية (@qatar_fund) July 31, 2025

وأشار البيان إلى أن هذا الدعم سيسهم في رفع عدد ساعات تشغيل الكهرباء إلى 5 ساعات يوميًا، بما يعادل تحسنًا بنسبة 40% يوميًا لأكثر من 5 ملايين مشترك في سوريا، كما يعزز استدامة الطاقة في المناطق التجارية والخدمية والمصانع.

وذكر البيان أن المرحلة الأولى من المشروع، والتي نُفذت بطاقة استيعابية بلغت 400 ميغاوات، ساهمت بشكل ملحوظ في استقرار الشبكة الكهربائية، ودعم القطاع الصناعي، ورفع عدد ساعات التشغيل في المناطق الحيوية من 16 إلى 24 ساعة يوميًا.

وقال الصندوق إن إجمالي مساهماته في قطاع الكهرباء في سوريا وصل إلى أكثر من 760 مليون دولار أمريكي، تأكيدًا على التزام دولة قطر الثابت بدعم الشعب السوري، وتعزيز البنية التحتية الحيوية لضمان حياة كريمة وآمنة للمواطنين.