غزة.. تحذيرات من العودة إلى مناطق يزعم الاحتلال انسحابه منها (فيديو)

حذر الدفاع المدني في قطاع غزة، السكان من العودة إلى منازلهم في مناطق يزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب منها، وذلك في أعقاب استشهاد عشرات في مناطق مماثلة في القطاع.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل، إن عددا من الفلسطينيين استشهدوا اليوم الجمعة، في غارات إسرائيلية شنها الاحتلال بطائرات مسيّرة، إضافة إلى وجود قناصة في مناطق شرق حي الشجاعية والزيتون والتفاح بمدينة غزة.

تحذير المواطنين من العودة

وحذر محمود بصل المواطنين، قائلا إن الحديث حول انسحاب إسرائيلي من بعض المناطق هو حديث عار من الصحة، مؤكدا أنها كمائن تنصب من قبل الاحتلال لإيقاع أكبر عدد من المواطنين.

وأفاد بصل بوصول مناشدات من مواطنين محاصرين في منطقة بحي الشجاعية من قبل مجهولين، كما تحدث عن إصابات وسط المواطنين في تلك المناطق، وحذر المواطنين من العودة إلى تلك المناطق.

نقل جثامين شهداء

يأتي ذلك في وقت قال فيه مراسل الجزيرة مباشر، إنه جرى نقل جثامين 4 شهداء ارتقوا جراء قصف إسرائيلي سابق على حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، واستشهاد وإصابة فلسطينيين في مناطق متفرقة من غزة.

من جانبه، أعلن مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، أن 1373 فلسطينيا استشهدوا منذ 27 مايو/أيار، معظمهم بنيران الجيش الإسرائيلي، أثناء انتظارهم المساعدات في قطاع غزة المدمر والمهدد بالمجاعة، منهم 859 في محيط مواقع مؤسسة غزة الإنسانية و514 على طول مسارات قوافل الغذاء.

عمليات القتل ارتكبها الجيش الإسرائيلي

وقال المكتب إن “معظم عمليات القتل هذه ارتكبها الجيش الإسرائيلي”، موضحا “حتى لو نعلم بوجود مسلحين آخرين في المناطق ذاتها، لا تتوافر لدينا أي معلومات تشير إلى ضلوعهم في عمليات القتل هذه”.

وذكر البيان أن عمليات إطلاق النار والقصف على الفلسطينيين من قبل الجيش الإسرائيلي تواصلت على طول مسارات القوافل وعلى مقربة من مواقع “مؤسسة غزة الإنسانية” رغم إعلان الجيش في27 يوليو/تموز تعليق عملياته العسكرية لساعات محددة ‘لتحسين الاستجابة الإنسانية'”.

وأشار مكتب حقوق الإنسان في قطاع غزة إلى أنه لم ترده أي معلومات تشير إلى أن “الضحايا كانوا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية أو يشكلون تهديدا لقوات الأمن الإسرائيلية أو لأفراد آخرين”.