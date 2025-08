ذوو الإعاقة يواجهون معاناة مضاعفة في غزة (فيديو)

كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) الحالة المتردية التي يعيشها الفلسطينيون من ذوي الإعاقة، وأشارت إلى انعدم الأجهزة المساعدة، وإلى الدعم الضئيل المقدم لهم.

وقالت الوكالة الأممية على منصة إكس “في غزة، حيث يفتقر معظم الناس إلى الغذاء والرعاية الصحية، يواجه ذوو الإعاقة عوائق أكبر: انعدام الأجهزة المساعدة، ومحدودية الوصول”.

وأوردت الوكالة قصة الطفلة الفلسطينية سحر والتي أصيبت أثناء محاولتها الحصول على وجبة طعام وقالت إنها تتلقى العلاج في عيادة تابعة لها.

وقالت “أُصيبت سحر، البالغة من العمر 14 عامًا، أثناء محاولتها الحصول على الطعام. تعيش الآن مع إعاقة وتتلقى العلاج الطبيعي في عيادة تابعة لوكالة الأونروا”.

وحكت سحر وهي تتحدث بصعوبة عن قصة إصابتها وقالت إنها كانت تقف في صفوف أحد التكايا الخيرية التي تقدم الطعام قرب مدرسة رفيدة، وفي أثناء ذلك تم قصف المنطقة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وأصيبت سحر.

وقالت الطفلة سحر إنها كانت في غيبوبة لمدة 17 يوما جراء ذلك، وكانت لا تستطيع المشي بسبب الإصابة التي تعرضت لها جراء قصف قوات الاحتلال.

وأكدت سحر أنهم لا يملكون طعاما ولا شرابا، كما أنها لا تملك اللعب التي تلعب بها مثل كل الأطفال، وقالت إنها تأتي إلى المركز التابع لوكالة الأونروا لتلقي العلاج جراء الإصابة.

وقالت سحر إنها تتلقى علاجا طبيعيا في المركز التابع للوكالة الأممية. وأضافت بصوت حزين قائلة “إنها تتمنى أن تعود تتحرك وتلعب كما كانت في السابق”.

