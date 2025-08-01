كان على متن “حنظلة”.. استقبال حافل للناشط كريس سمولز لدى وصوله إلى نيويورك (فيديو)

حظي الناشط الأمريكي كريستيان سمولز، الذي كان على متن السفينة “حنظلة”، باستقبال الأبطال عند وصوله إلى مطار “جون إف كنيدي” في نيويورك، بعد أن أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عنه.

وارتدى سمولز -مؤسس نقابة عمال أمازون- الكوفية الفلسطينية عند وصوله إلى نيويورك، ووضع علما فلسطينيا على كتفه، بينما حمل مستقبلوه الأعلام الفلسطينية، ورددوا شعارات تناصر غزة، مثل “لست وحدك ياغزة” و”لست وحدك يا فلسطين“.

وكان من بين مستقبلي سمولز أحد أعضاء حركة “حياة السود مهمة” التي تناضل ضد العنصرية والتمييز، سواء في الولايات المتحدة أو خارجها.

“كل العيون على غزة”

وقال سمولز لمستقبليه إنه لاحظ تضامنا واسعا في مجتمعه في نيويورك مع غزة، وطالب باستمرار دعمها مؤكدا أن “كل العيون على غزة”.

وكانت السفينة “حنظلة”، التابعة لتحالف أسطول الحرية، قد انطلقت من إيطاليا باتجاه غزة في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي على القطاع. وحملت السفينة على متنها نوابا فرنسيين وأوروبيين، فضلا عن ناشطين حقوقيين وأطباء وساسة ومثقفين، وأعضاء في حركات عمالية ونضالية مختلفة من دول عدة.

لكن قوات من البحرية الإسرائيلية اقتحمت السفينة “حنظلة”، السبت، بعد أن وصلت إلى مسافة تبعد 70 ميلا عن ساحل غزة، وسيطرت عليها بالكامل، واقتادتها إلى ميناء أسدود.

ويعاني قطاع غزة حصارا فرضه الاحتلال منذ أكثر من 5 أشهر تسبب في مجاعة واسعة النطاق وعشرات الوفيات بين الأطفال، ونقصا حادا في الأدوات الطبية وسط انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية.

ونددت منظمات الأمم المتحدة بالحصار الذي يفرضه الاحتلال على غزة، وأكدت أن آلاف من شاحنات المساعدات جاهزة للدخول إلى القطاع لتقديم العذاء والدواء لمن هم في أشد الحاجة إليه، وإنقاذ نحو مليون طفل فلسطيني من الموت.