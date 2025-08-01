“لماذا لا ترحلون أنتم؟”.. بيرس مورغان يحرج مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة بسؤال صادم (شاهد)

شهدت مقابلة تلفزيونية مواجهة حادة بين الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورغان ومندوب إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون، بعد أن طرح مورغان تساؤلات حول مخططات التهجير القسري للفلسطينيين من غزة والضفة الغربية.

وسأل مورغان السفير الإسرائيلي “إذا جرى تهجير الفلسطينيين من دون موافقتهم، أليس ذلك تطهيرا عرقيا وجريمة حرب؟”، ليرد دانون بأن هذا السيناريو “غير مقبول”، مضيفا أن “أحدا في الحكومة لا يناقشه رسميا”. لكن مورغان ذكّر بأن وزراء بارزين مثل سموتريتش وبن غفير يتحدثون علنا عن هذه الفكرة.

بيرس مورغان يقلب الطاولة على مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة: لماذا لا ترحلون أنتم وتتركون إسرائيل لأهالي غزة؟ pic.twitter.com/6tVRnhFRkL — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 1, 2025

“خيار الهجرة”

وحاول السفير الإسرائيلي تبرير الموقف بالقول إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمنح الفلسطينيين “إمكانية الانتقال إلى بلد آخر إذا أرادوا”، بل “والعودة لاحقا إن رغبوا”، متسائلا “لماذا لا يُسمح لسكان غزة حتى بمناقشة مستقبلهم في دول عربية أو في أوروبا أو الولايات المتحدة؟ لماذا يجب أن يبقوا هناك إلى الأبد؟”.

لكن الإعلامي البريطاني لم يتردد في الرد بقوله “حسنا، ولماذا لا يرحل الإسرائيليون عن إسرائيل إذن، ويتركون الغزيين يعيشون على أرضهم؟”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.