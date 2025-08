ماذا قال ستيف ويتكوف عقب زيارته قطاع غزة؟

زار ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح الجمعة، مركزا لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، الذي يواجه مجاعة غير مسبوقة في ظل الحصار والدمار الواسع جراء الحرب المستمرة منذ نحو 22 شهرا.

وتأتي الزيارة مع تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب “الوضع الإنساني الكارثي” في القطاع، حسب تأكيد مؤسسات دولية.

وقال ويتكوف “قضينا اليوم أكثر من خمس ساعات داخل غزة، واجتمعنا بمسؤولين في مؤسسة غزة الإنسانية ووكالات أخرى”.

وأكد “زيارتي تهدف إلى تقديم فهم واضح للوضع الإنساني، والمساعدة في وضع خطة لإيصال المساعدات الغذائية والطبية إلى سكان غزة”.

وذكر أيضا أنه التقى والسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي مسؤولين إسرائيليين لمناقشة سبل تحسين الوضع الإنساني في القطاع.

من جانبه، كتب هاكابي عبر منصة إكس “هذا الصباح، انضممت إلى ستيف ويتكوف في زيارة إلى غزة بهدف معرفة الحقيقة بشأن مواقع المساعدات”، وأرفق منشوره بصورة جمعته مع ويتكوف.

This morning I joined @SEPeaceMissions Steve Witkoff for a visit to Gaza to learn the truth about @GHFUpdates aid sites. We received briefings from @IDF and spoke to folks on the ground. GHF delivers more than one million meals a day, an incredible feat! pic.twitter.com/GyVK5cwNgZ

— Ambassador Mike Huckabee (@USAmbIsrael) August 1, 2025