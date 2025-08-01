ماذا قال ستيف ويتكوف عقب زيارته قطاع غزة؟

زار ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح الجمعة، مركزا لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، الذي يواجه مجاعة غير مسبوقة في ظل الحصار والدمار الواسع جراء الحرب المستمرة منذ نحو 22 شهرا.

وتأتي الزيارة مع تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب “الوضع الإنساني الكارثي” في القطاع، حسب تأكيد مؤسسات دولية.

وقال ويتكوف “قضينا اليوم أكثر من خمس ساعات داخل غزة، واجتمعنا بمسؤولين في مؤسسة غزة الإنسانية ووكالات أخرى”.

وأكد “زيارتي تهدف إلى تقديم فهم واضح للوضع الإنساني، والمساعدة في وضع خطة لإيصال المساعدات الغذائية والطبية إلى سكان غزة”.

وذكر أيضا أنه التقى والسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي مسؤولين إسرائيليين لمناقشة سبل تحسين الوضع الإنساني في القطاع.

من جانبه، كتب هاكابي عبر منصة إكس “هذا الصباح، انضممت إلى ستيف ويتكوف في زيارة إلى غزة بهدف معرفة الحقيقة بشأن مواقع المساعدات”، وأرفق منشوره بصورة جمعته مع ويتكوف.

This morning I joined @SEPeaceMissions Steve Witkoff for a visit to Gaza to learn the truth about @GHFUpdates aid sites. We received briefings from @IDF and spoke to folks on the ground. GHF delivers more than one million meals a day, an incredible feat! pic.twitter.com/GyVK5cwNgZ — Ambassador Mike Huckabee (@USAmbIsrael) August 1, 2025

وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش نظام توزيع المساعدات الذي أقامته إسرائيل والولايات المتحدة عبر “مؤسسة غزة الإنسانية”، معتبرة أنه تحوَّل إلى “مصيدة للموت” لسكان غزة.

وحذرت الأمم المتحدة من أن القطاع المحاصر بات مهدَّدا بـ”مجاعة شاملة”، في ظل اعتماد السكان الذين يزيد عددهم على مليوني نسمة على المساعدات الإنسانية بشكل شبه كامل.

وأفاد الدفاع المدني في غزة بأن 11 فلسطينيا استشهدوا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، بينهم اثنان بالقرب من نقطة توزيع تابعة لـ”مؤسسة غزة الإنسانية” جنوبي القطاع.

ويشهد قطاع غزة يوميا استشهاد العشرات من الذين يستهدفهم الاحتلال أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط توزيع المساعدات التابعة لما تُسمى مؤسسة غزة الإنسانية، حيث بلغ عدد ضحايا هذه النقاط أكثر من 1300 شهيد.