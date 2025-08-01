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مشاركة رسمية وشعبية واسعة.. جنازة مهيبة لضابط مسلم قُتل في إطلاق نار بنيويورك (فيديو)

Police officers line the street as a hearse transports the casket of slain NYPD officer Didarul Islam during Islam's funeral services in the Bronx borough of New York City on July 31, 2025.
مدة الفيديو 02 دقيقة 17 ثانية 02:17
إيهاب العبسي
1/8/2025-|آخر تحديث: 05:16 AM (توقيت مكة)

 في جنازة مهيبة شيّعت مدينة نيويورك، الخميس، جثمان الضابط المسلم ديدارول إسلام مهاجر من بنغلاديش وأحد عناصر شرطة نيويورك الذي قُتل يوم الاثنين في حادث إطلاق نار جماعي داخل مبنى تجاري في مانهاتن.

وأُقيمت مراسم الجنازة التي شارك فيها آلاف الضباط في مسجد “باركشيستر” بحي برونكس، حيث أدى الآلاف من أبناء الجالية المسلمة الصلاة فيما اصطف المئات من ضباط الشرطة بزيّهم الرسمي تحت الأمطار الغزيرة لتحية زميلهم الذي قضى أثناء تأدية واجبه.

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وشارك في التشييع كل من عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز، الذي دعا في كلمته سكان المدينة إلى “الوقوف صفًا واحدًا مع هذه العائلة ومع المدينة في لحظة الألم هذه”، مؤكدًا أن “إسلام كان رمزًا للانضباط والتضحية”.

كما حضرت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول، التي وصفت مقتل الضابط بأنه “ألم حارق لكل مواطن في نيويورك “، ودعت الجالية البنغلاديشية إلى التماسك والاعتماد على تضامن سكان الولاية لتجاوز هذه المحنة، مشيدة بتفاني الضابط الراحل في خدمة مدينته.

وخلال مراسم التأبين، أعلنت مفوضة شرطة نيويورك، جيسيكا تيش، ترقية إسلام بعد وفاته إلى رتبة “محقق من الدرجة الأولى”، وقالت في كلمتها:
“كل ما فعله كان من أجل أسرته، مجتمعه، مسجده، ومدينته التي أحبها بصدق. لقد كان مصدر أمن وسلام لكل من حوله”. ثم انحنت أمام زوجته الحامل واحتضنتها “.

الضابط ديدارول إسلام، البالغ من العمر 36 عامًا، كان أبًا لطفلين وكان يستعد لاستقبال طفله الثالث. التحق بشرطة نيويورك عام 2019 كوكيل أمن مدارس، ثم أصبح ضابطًا رسميًا بعد عامين. وقد قُتل برصاص مسلّح أثناء عمله في الأمن الخاص داخل أحد الأبراج في شارع بارك أفينيو.

وقد وُصفت جنازة إسلام بأنها واحدة من أكثر الجنازات حشدا في المدينة خلال الأعوام الأخيرة، في ظل الحضور الطاغي لرجال الشرطة والمسؤولين وأبناء الجالية البنغلاديشية.

This undated image provided by the New York Police Department shows Officer Didarul Islam, who was shot and killed at a Manhattan office building on Monday, July 28, 2025, in New York. (New York Police Department via AP)

NEW YORK, NEW YORK - JULY 31: NYPD officers attend the funeral of slain NYPD officer Didarul Islam on July 31, 2025 in the Parkchester neighborhood of the Bronx borough in New York City. Thousands of members of the NYPD and other law enforcement agencies attended the funeral of Officer Islam, who was killed during a mass shooting while working a private security detail assignment in midtown Manhattan. He was one of four people killed that day in a shooting that also left one person critically injured. Michael M. Santiago/Getty Images/AFP (Photo by Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
حضور كبير لشرطة نيويورك في الجنازة “الفرنسية”

Pallbearers with the NYPD Ceremonial Unit carry the casket of officer Didarul Islam after his funeral, Thursday, July 31, 2025, in New York. (AP Photo/Yuki Iwamura )

 

Police officers line the street and salute as officers carry the casket of slain NYPD officer Didarul Islam to a hearse during Islam's funeral services in the Bronx borough of New York City on July 31, 2025.

Pallbearers with the NYPD Ceremonial Unit carry the casket of officer Didarul Islam after his funeral, Thursday, July 31, 2025, in New York. (AP Photo/Yuki Iwamura )

NEW YORK, NEW YORK - JULY 31: The family of slain NYPD officer Didarul Islam follows his casket during his funeral at Parkchester Jame Masjid on July 31, 2025 in the Parkchester neighborhood of the Bronx borough in New York City. Thousands of members of the NYPD and other law enforcement agencies attended the funeral of Officer Islam, who was killed during a mass shooting while working a private security detail assignment in midtown Manhattan. He was one of four people killed that day in a shooting that also left one person critically injured. Michael M. Santiago/Getty Images/AFP (Photo by Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

 

TOPSHOT - NYPD helicopters fly overhead as police officers carry the casket of slain NYPD officer Didarul Islam to a hearse during Islam's funeral services in the Bronx borough of New York City on July 31, 2025.

NEW YORK, NEW YORK - JULY 31: People pray during the funeral of slain NYPD officer Didarul Islam at Parkchester Jame Masjid on July 31, 2025 in the Parkchester neighborhood of the Bronx borough in New York City. Thousands of members of the NYPD and other law enforcement agencies attended the funeral of Officer Islam, who was killed during a mass shooting while working a private security detail assignment in midtown Manhattan. He was one of four people killed that day in a shooting that also left one person critically injured. Michael M. Santiago/Getty Images/AFP (Photo by Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

NEW YORK, NEW YORK - JULY 31: NYPD officers await the start of the funeral of slain NYPD officer Didarul Islam at Parkchester Jame Masjid on July 31, 2025 in the Parkchester neighborhood of the Bronx borough in New York City. Thousands of members of the NYPD and other law enforcement agencies attended the funeral of Officer Islam, who was killed during a mass shooting while working a private security detail assignment in midtown Manhattan. He was one of four people killed that day in a shooting that also left one person critically injured. Michael M. Santiago/Getty Images/AFP (Photo by Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

المصدر: الجزيرة مباشر

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