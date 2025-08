مشاركة رسمية وشعبية واسعة.. جنازة مهيبة لضابط مسلم قُتل في إطلاق نار بنيويورك (فيديو)

في جنازة مهيبة شيّعت مدينة نيويورك، الخميس، جثمان الضابط المسلم ديدارول إسلام مهاجر من بنغلاديش وأحد عناصر شرطة نيويورك الذي قُتل يوم الاثنين في حادث إطلاق نار جماعي داخل مبنى تجاري في مانهاتن.

وأُقيمت مراسم الجنازة التي شارك فيها آلاف الضباط في مسجد “باركشيستر” بحي برونكس، حيث أدى الآلاف من أبناء الجالية المسلمة الصلاة فيما اصطف المئات من ضباط الشرطة بزيّهم الرسمي تحت الأمطار الغزيرة لتحية زميلهم الذي قضى أثناء تأدية واجبه.

وشارك في التشييع كل من عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز، الذي دعا في كلمته سكان المدينة إلى “الوقوف صفًا واحدًا مع هذه العائلة ومع المدينة في لحظة الألم هذه”، مؤكدًا أن “إسلام كان رمزًا للانضباط والتضحية”.

Today’s funeral for fallen Detective Didarul Islam was a reminder of his bravery and dedication, and everything he stood for.

We came together as New Yorkers, in a sea of blue, to mourn alongside his family and heal together. May he rest in peace. pic.twitter.com/NGxHJz5Umm

