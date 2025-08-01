“يأكلون مما نأكل”.. القسام تبث فيديو لأسير إسرائيلي يعاني آثار المجاعة في غزة (شاهد)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو جديدا يُظهر وضع جندي إسرائيلي أسير لديها.

واستُهل الفيديو بمقطع أرشيفي من عمليات التبادل السابقة لكتائب القسام، حيث ظهر الأسير أبيتار دافيد خلال فترة سابقة وهو في حالة صحية جيدة، يراقب لحظة الإفراج عن زملائه ضمن صفقة التبادل الأخيرة.

وعاد المقطع ليعرض مشاهد حديثة تُظهر علامات الضعف الشديد على الأسير، بالتوازي مع صور لأطفال غزة تبدو عليهم آثار المجاعة بسبب استمرار الحصار ومنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

ويوثق الفيديو الأسير وهو يتابع جدولا يسجل فيه عدد الأيام التي قضاها في الأسر. ولم يتكلم الأسير طيلة المقطع.

وظهر في الفيديو وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قائلا إن ما يجب إدخاله إلى غزة هو “القنابل”، إلى جانب تصريح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يؤكد فيه تقليص إدخال المساعدات إلى “الحد الأدنى”.

واختُتم الفيديو بعبارة مكتوبة “يأكلون مما نأكل ويشربون مما نشرب”.

ومنذ بدء الإبادة الجماعية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بالتوازي جريمة تجويع بحق فلسطينيي غزة، حيث شددت إجراءاتها بإغلاق جميع المعابر أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية منذ 2 مارس/آذار الماضي، مما تسبب في تفشي المجاعة ووصول مؤشراتها إلى مستويات “كارثية”.