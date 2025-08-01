يديعوت أحرونوت: إسرائيل تدرس 3 خيارات بشأن غزة

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي يقلص انتشاره في قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الجمعة، أنه “في ظل الوضع الراهن، فإن الاحتمال الصحيح هو أن يدرس رئيس الوزراء نتنياهو مقترحًا لصفقة شاملة”.

وتحت عنوان “انتهت عربات غدعون هذه هي الخيارات المتاحة الآن”، قال تقرير الصحيفة، إن العملية العسكرية في غزة انتهت فعليًا، وإن إسرائيل على مفترق طرق. وأضافت “قد يكون الخيار الأفضل هو السعي للتوصل إلى اتفاق شامل”.

وذكرت الصحيفة، أن ذلك هو ما يدرسه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بجدية. ففي أفضل الأحوال، سيتم إطلاق سراح الأسرى وينتهي القتال. وفي أسوأ الأحوال، سترفض حماس، وبالتالي ستتجه إسرائيل إلى تعزيز شرعيتها.

الجيش يقلص انتشاره في غزة

وكشف التقرير أن الجيش الإسرائيلي يقلص انتشاره في قطاع غزة، بعد إعادة الفرقة 98 ونقل عدد من الألوية النظامية إلى جبهات أخرى، وإعادة قوات الاحتياط للراحة.

وقالت يديعوت أحرونوت إن الهدف هو منح الوحدات فترة تهدئة عملياتية، إذ بقيت 8 ألوية فقط حاليًا على الأرض، وهو العدد الأقل منذ وقف إطلاق النار الأخير، بل وحتى منذ بداية الحرب.

وأكدت الصحيفة أن 3 خيارات رئيسية تُدرس حاليًا فيما يخص جبهة غزة: استمرار الضغط بأسلوب الاستنزاف، أو عملية برية واسعة في المناطق التي لم يعمل بها الجيش، أو تحرك سياسي لوقف القتال مقابل إعادة جميع الأسرى.

في حال انهيار مفاوضات

وذكر التقرير، أن الجيش سيُجبر- على خلفية التقارير التي تفيد بانهيار مفاوضات- وبتوجيه من القيادة السياسية، على إعداد خطة بديلة لمواصلة الحرب، مشيرا إلى أن هناك خيارين عسكريين وخيار ثالث سياسي لضم الأراضي، والذي يمكن تنفيذه أيضًا بالتوازي مع العمل العسكري.

وشرح التقرير أن الاستنزاف “خطوة مدروسة ومتواصلة تشمل تطويق المعسكرات المركزية ومدينة غزة، وشن غارات جوية دقيقة، وعمليات برية مركزة، وتهيئة ظروف عملياتية تدفع حماس إلى التفكير في اتفاق جزئي”.

اجتياح بري واسع النطاق

والخيار الثاني بحسب الصحيفة هو “اجتياح بري واسع النطاق، يُعرّض حياة المختطفين والسكان المدنيين للخطر الحقيقي، بهدف اتخاذ قرار عملياتي شامل وتدمير معقلي حماس المتبقيين”.

وأما الثالث والأخير فهو “خطوة سياسية واسعة النطاق، تتضمن اقتراحًا علنيًا أو سريًا بوقف كامل للأعمال العدائية وانسحاب كامل لقوات الجيش مقابل إعادة جميع المختطفين، أحياءً وأمواتًا”، بحسب التقرير. وقالت الصحيفة إن مكتب رئيس الوزراء يدرس هذه الخطوة بجدية.

وأشارت إلى أن التفاهم يدور حول الانتقال من خطة لإطلاق سراح بعض الأسرى، إلى خطة لإطلاق سراح الجميع، ونزع سلاح حماس، ونزع سلاح قطاع غزة.