أزمة طبيبات طنطا.. منشور مسيء يهز الأوساط الأكاديمية في مصر ويفتح تحقيقا عاجلا

قررت جامعة المنصورة شمالي مصر إحالة واقعة منشور متداول المنسوب إلى طبيب نساء بكلية الطب إلى التحقيق الفوري، وذلك بعد جدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

تعليق بشأن طبيبات طنطا يثير الغضب

وبحسب بوابة “الأهرام” الحكومية، تعود الواقعة إلى ما نُسب للطبيب الذي كتب تعليقا ساخرا عن أزمة استقالة طبيبات قسم النساء بجامعة طنطا، احتجاجا على ظروف العمل، حيث جاء التعليق بصيغة أثارت استياء واسعا بين الأطباء والمتابعين.

وفيات بين شباب الأطباء بسبب ظروف العمل

وشهدت مواقع التواصل ردود فعل غاضبة على خلفية التعليق، خاصة في ظل حوادث وفاة أطباء شباب أثناء العمل، كان آخرها الدكتورة سلمي حبيش إثر تعرضها لهبوط حاد في الدورة الدموية أثناء تأدية عملها بمستشفى قصر العيني، وقبلها بيوم عبد اللطيف فرج محمد طبيب الطوارئ بمستشفى المنصورة للتأمين الصحي، عقب انتهاء مناوبته التي استمرت 12 ساعة.

وطالب ناشطون بضرورة تحسين بيئة العمل للأطباء، وإقرار قوانين ولوائح عادلة تسري على الجميع، مؤكدين أن كرامة الأطباء وحقوقهم يجب أن تكون أولوية في المنظومة الصحية.

نقابة الأطباء تتدخل

وفي وقت سابق، طالبت النقابة العامة لأطباء مصر بالتحقيق في شكاوى نواب قسم النساء والتوليد بكلية طب طنطا، والخروج بنتائج تضمن حفظ كرامة الأطباء، وتوفير بيئة تدريب وتعليم آمنة وعادلة لهم.

ووفقا للبيان، تعيد الأزمة الأخيرة تسليط الضوء على الحاجة الملحّة لتوفير بيئة عمل مناسبة تضمن الحد الأدنى من الظروف الإنسانية والمهنية لشباب الأطباء.

وشدد على أن تحسين بيئة العمل لا ينفصل عن جودة التعليم والتدريب الطبي، وأن استمرار الضغط غير المبرَّر على الأطباء المقيمين دون مراعاة لطاقاتهم وظروفهم يمثل تهديدا مباشرا لمسارهم المهني، ويؤثر سلبا في قدرتهم على تقديم رعاية آمنة وفعالة للمرضى.

وأكد البيان ضرورة مراعاة المعايير المهنية والإنسانية في تشغيل شباب الأطباء، بما يضمن لهم بيئة تدريب آمنة ومحترمة، تعزز من قدراتهم ولا تستنزفهم، إذ إن تمكين الطبيب الشاب من التعلم والتدرب تحت إشراف مناسب، ووفق ساعات عمل عادلة، هو أساس إصلاح المنظومة الصحية وبقائها قادرة على أداء دورها.