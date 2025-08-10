أصيبا في القاعة نفسها.. وفاة ملاكمين يابانيين شاركا في بطولة شرق المحيط الهادئ

في مصادفة حزينة، وعلى مدار يومين متتالين، توفي ملاكمان يابانيان متأثرين بإصابات دماغية تعرضا لها في نزالين منفصلين ضمن البطولة نفسها في قاعة كوراكوين بطوكيو.

في البداية، انهار شيجيتوشي كوتاري (28 عاما) بعد وقت قصير من إكماله مباراة بالتعادل من 12 جولة ضد بطل اتحاد الملاكمة الشرقي والمحيط الهادئ للوزن الخفيف للناشئين، ياماتو هاتا، في 2 أغسطس/آب.

RIP to this modern day gladiator Shigetoshi Kotari. Applauded by the fans in his final contious moments. Heartbreaking. pic.twitter.com/Mg8TapA95y — Max Calendrillo (@MaxCalendrillo) August 8, 2025

جراحة غير مجدية

ورغم خضوع كوتاري لعملية جراحية طارئة في الدماغ لعلاج ورم دموي، وهي حالة تتجمع فيها الدماء بين الدماغ والجمجمة، لكنه توفي أمس الأول الجمعة.

ونعت منظمة الملاكمة العالمية شيجيتوشي كوتاري عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، وكتبت “ينعى عالم الملاكمة الوفاة المأساوية للمقاتل الياباني شيجيتوشي كوتاري، الذي استسلم لإصابات تعرَّض لها خلال نزاله على اللقب في 2 أغسطس”.

وفاة ثانية على البطاقة نفسها

وأضاف البيان “توفي أمس السبت هيروماسا أوراكاوا (28 عاما) متأثرا بالإصابة نفسها خلال خسارته بالضربة القاضية أمام يوجي سايتو، وقد خضع لعملية جراحية في الجمجمة في محاولة لإنقاذ حياته”.

وأشار بيان منظمة الملاكمة العالمية “يأتي هذا الخبر المفجع بعد أيام قليلة من وفاة شيجيتوشي كوتاري، متأثرا بإصابات تعرَّض لها في نزاله على البطاقة نفسها. نتقدم بأحر التعازي لأسرته وأصدقائه ومجتمع الملاكمة الياباني في هذا الوقت العصيب”.