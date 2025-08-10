الزيارة الأولى.. لقاء عفوي بين كامل إدريس ومواطنين سودانيين في أحد شوارع القاهرة (شاهد)

لم تقتصر الزيارة الخارجية الأولى لرئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، التي كانت من نصيب مصر، على لقاءات المسوؤلين الرسميين في البلاد، إذ أظهرت لقطات مصورة توقف موكب إدريس في أحد شوارع القاهرة للقاء عدد من أبناء الجالية السودانية في مشهد عفوي ودي، اطمأن خلاله على أحوالهم، وتبادلوا التحية والنقاش.

رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس يلتقي مواطنين سودانيين في أحد شوارع #القاهرة خلال زيارته الرسمية إلى #مصر#الجزيرة_مباشر #السودان pic.twitter.com/8rqmiBdWSm — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 9, 2025

وتستضيف مصر أكبر عدد من اللاجئين السودانيين بعد فرار أكثر من 1.5 مليون شخص من الحرب شمالا عبر الحدود، كما نزح أكثر من 7 ملايين شخص داخليا بعد أن اجتاحت الحرب معظم أنحاء البلاد.

الزيارة الخارجية الأولى

ووصل إدريس إلى القاهرة، الخميس، في زيارة استمرت يومين، وهي أول زيارة خارجية رسمية له منذ توليه منصبه رئيسا لوزراء السودان في مايو/أيار الماضي.

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا)، عقد إدريس محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكذلك “مباحثات موسَّعة” مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

وقال وزير الثقافة والإعلام والسياحة السوداني خالد الإعيسر، في تصريحات صحفية، إن المباحثات تناولت عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، على رأسها قضية مياه النيل، وسبل تحقيق الأمن والاستقرار في السودان، والحفاظ على الدولة السودانية وتحصينها من الخروق الإقليمية والدولية.

التطورات الميدانية في السودان

وتأتي هذه الزيارة وسط استمرار المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأعلنت قوات الدعم، أواخر يوليو/تموز الماضي، تشكيل حكومة موازية في البلاد، في خطوة يرفضها الجيش، وقد حذرت الأمم المتحدة سابقا من أخطارها على وحدة السودان.

ودعمت مصر القيادة السودانية منذ اندلعت الحرب في إبريل/نيسان 2023، عندما شنت قوات الدعم السريع قتالا ضد الجيش السوداني.