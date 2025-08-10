استشهاد مراسلي الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع جراء قصف إسرائيلي بمدينة غزة (فيديو)

استشهد مراسلا قناة الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمتهم أمام البوابة الرئيسية لمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، بحسب ما أعلن مدير المجمع اليوم الأحد.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 5 منهم مراسلا الجزيرة، بالإضافة إلى المصورين إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل، جراء قصف الاحتلال.

وكان مراسل الجزيرة مباشر ذكر أن القصف الإسرائيلي طال خيمة الصحفيين أمام مدخل مجمع الشفاء الطبي، ما أدى إلى استشهاد الصحفيين الشريف وقريقع.

وتداول ناشطون لحظة استهداف الغارة الإسرائيلية خيمة قناة الجزيرة أمام مجمع الشفاء الطبي.