الكوليرا تحصد أرواح 103 أشخاص في شمال دارفور وتحذيرات من كارثة صحية متفاقمة

أعلنت شبكة أطباء السودان ارتفاع عدد الوفيات جراء تفشي وباء الكوليرا في محلية طويلة بولاية شمال دارفور إلى 103 حالات، مع تسجيل أكثر من 2500 إصابة حتى مطلع أغسطس/آب الجاري.

وأكدت الشبكة أن ولايات دارفور تشهد تفشيا متسارعا للمرض، حيث تجاوزت الإصابات الإجمالية ستة آلاف حالة.

وحملت الشبكة، في بيان صدر الأحد، قوات الدعم السريع مسؤولية تفاقم الأزمة، مشيرة إلى أن “عرقلة وصول المساعدات الإنسانية أسهمت في تدهور الأوضاع الصحية وزيادة انتشار المرض”.

شبكة أطباء السودان: ارتفاع حالات الإصابة بوباء الكوليرا بمنطقة طويلة لأكثر من 2500 إصابة ووفاة 103 بينهم أطفال ونساء . تشهد ولايات إقليم دارفور كارثة صحية غير مسبوقة، مع تفشي وباء الكوليرا بوتيرة متسارعة، حيث تخطى عدد الإصابات حاجز (6,000) حالة مؤكدة وفقا لبيانات رسمية فيما… pic.twitter.com/uyuAOuwymi — Sudan Doctors Network – شبكة أطباء السودان (@SDN154) August 10, 2025

ودعت الشبكة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان تقديم الدعم وحماية المدنيين.

والأحد الماضي، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” من تعرض أكثر من 640 ألف طفل دون سن الخامسة لخطر متزايد من العنف والجوع والمرض، وسط تفشي مرض الكوليرا في ولاية شمال دارفور غربي السودان.

وتتزامن الكوارث الصحية بالبلاد هذه الأيام مع المعاناة جراء استمرار حرب متواصلة منذ منتصف إبريل/نيسان 2023 بين الجيش و”قوات الدعم السريع” خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.