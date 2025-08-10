المؤثرة السورية حلا قباني تروي قصة عودتها من لندن إلى بلادها (فيديو)

ما إن سقط نظام بشار الأسد، حتى بدأت الشابة السورية حلا قباني، المقيمة في العاصمة البريطانية لندن، الاستعداد للعودة إلى بلادها، التي حُرمت منها سنوات، مثل غيرها من آلاف السوريين الذين اضطروا إلى ترك بلادهم والهجرة إلى الخارج.

وفي حديثها مع الجزيرة مباشر، أكدت حلا أن اختيارها للعودة وترك الحياة في العاصمة البريطانية، رسالة إلى كل المغتربين الذين عانوا من ويلات النظام البائد بضرورة العودة للمساهمة في بناء سوريا الجديدة.

وقالت “كان تحرير سوريا بمثابة حلم طال انتظاره، كنت دائمًا أحكي لبناتي عن سوريا، وكنا كعائلة نشارك في كل المظاهرات الخاصة بسوريا، لنعرّف المجتمع البريطاني عما يحدث فيها”.

“لم تغادرنا سوريا”

وأضافت “كنت أهتم بتوثيق حياة الأسرة السورية، وأصنع محتوى يعكس حياتنا في الغربة من تعليم أطفالي اللغة العربية والقرآن”.

ولفتت إلى أنها رغم الحياة المستقرة التي كانوا يتمتعون بها في لندن، من خدمات تعليمية وصحية مناسبة، فإنهم فضلوا العودة إلى سوريا بعد دراسة كافة التحديات التي قد تواجهها العائلة.

وما إن وصلت إلى العاصمة السورية، حتى لاقت تفاعلا كبيرا من متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن قامت بتوثيق رحلتها الشخصية في عملية الانتقال والعودة إلى بلادها.

ونقلت حلا مشاعرها اتجاه بلادها بشكل لفت أنظار العالم، داعية المغتربين إلى العودة إلى سوريا لتتكاتف جهودهم لبناء بلادهم.