تعويم عملاق ديزني الجديد لأول مرة في ألمانيا

قام العمال في حوض (ماير فيرفيت) الألماني لبناء السفن السبت بتعويم السفينة السياحية الجديدة (ديزني ديستني ويش) للمرة الأولى تمهيدا لبدء أعمالها.

السفينة التجارية الجديدة تابعة لشركة ديزني وشهد إطلاقها آلاف المراقبين في مدينة بابنبورغ شمالي البلاد.

السفينة الجديدة هي الثالثة من فئة ويش التي يشيدها حوض (ماير فيرفيت) لصالح شركة ديزني عملاق الترفيه والإعلام الأمريكي، وتحوي 1250 قمرة تكفل الإقامة لحوالي 4 آلاف راكب.

وتعمل السفينة بالغاز الطبيعي المسال، مثل النسختين السابقتين.

وبنى حوض ماير، الذي تضرر بشدة بسبب جائحة فيروس كورونا، سفينتين سياحيتين لديزني عامي 2010 و2011 وقد تلقى أربعة طلبات أخرى للتسليم بين عامي 2027 و2031.

ومن المقرر أن تبحر السفينة إلى بحر الشمال خلال الأسابيع المقبلة، كما أعلن.

وحسب الترتيبات التي أعلنتها الشركة ستبدأ السفينة رحلتها الأولى للركاب في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني في رحلة تبدأ من ولاية فلوريدا إلى جزر الباهاما وغرب الكاريبي.

وتمتلك شركة ديزني أسطولا من سفن الترفية منذ عام 1989 عندما بدأت سفينة (ديزني ماجيك) رحلاتها السياحية.