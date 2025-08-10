ثلاثة أشقاء مبتورو الأطراف في غزة.. حرب ونزوح وحصار يثقل كاهل أمهم (فيديو)

سجود ومحمد وأنس، 3 أشقاء وُلدوا من دون أطراف سفلية وبعيوب خلقية نتيجة مرض وراثي قبل الحرب على غزة، ومع مرور الأيام التي يقتل فيها الاحتلال الإسرائيلي كل مظاهر الحياة في القطاع، تقف والدتهم عاجزة عن توفير الاحتياجات المناسبة لهم، لا سيما في ظل معاناة النزوح والمجاعة.

تشققت يداه من حصى المخيم

وفي خيام النزوح بخان يونس جنوبي القطاع، قالت والدتهم رندة، للجزيرة مباشر، إن أبناءها يعانون صحيا ونفسيا جراء الأوضاع الصعبة التي يعيشونها في النزوح، وخصوصا في ظل صعوبة توفير الأدوية والأطعمة الخاصة بهم، في ظل الحصار الإسرائيلي الخانق، الذي يمنع دخول الغذاء والدواء إلى القطاع.

وأضافت عن ابنها الأصغر أنس، الذي يتصدر المعاناة بين أشقائه لأنه يعاني ضعفا في العظام “هو يلبس حفاظات ويعاني كثيرا في الصيف، ويواجه صعوبات كثيرة في المشي على يديه دون بلاط، حيث تشققت يداه كثيرا بسبب سوء الأوضاع في الخيام، أتمنى أشتري له قطعا من البلاط لكي تسهل حياته قليلا”.

وتابعت “أنس يحتاج لشرب الحليب باستمرار لكنه لم يستهلك أي كمية منه منذ 6 أشهر، أيضا يجب أن يجري عملية لأنه ليس لديه فتحة لإخراج البراز، ويقضي حاجته في الظرف الذي يحمله دائما، وهو يرفض التعايش مع هذا الواقع، وأتمنى أن تتوفر له فرصة للعلاج”.

3 عاجزين في النزوح

وتؤكد الأم أنها واجهت صعوبات في النزوح في ظل عدم قدرتها على نقل أبنائها بطريقة سهلة، والأوضاع الصعبة التي مرت بها العائلة وجميع النازحين، وأوضحت أن الأبناء الثلاثة يُضطرون إلى مساعدة العائلة في المهام اليومية رغم وضعهم الصحي.

من جانبه تمنى ابنها محمد (16 عاما) أن يكون الطعام أكثر وفرة في القطاع، وأن يحظى بملابس وظروف تناسب أوضاعهم الصحية، بينما شددت شقيقته سجود (18 عاما) على أنها بحاجة إلى العودة للدراسة التي تَعُدها أهم شيء في حياتها.

ووفق بيانات مركز الإحصاء الفلسطيني، من ديسمبر/كانون الأول 2024، فقد قتل الاحتلال الإسرائيلي في هذه الحرب أكثر من 300 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكان عددهم في القطاع يُقدَّر بـ130 ألف شخص قبل أن يضاف إليهم أكثر من 23 ألفا إثر العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.