“دراغون” تعيد طاقم رواد الفضاء من المحطة الدولية إلى الأرض بعد مهمة استمرت خمسة أشهر

أعلنت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) السبت عودة طاقم رواد الفضاء من مهمة (كرو-10) على متن كبسولة الفضاء (دراغون) التابعة لشركة (سبيس إكس)، بعد مهمة استمرت خمسة شهور.

وتضمنت المهمة تبديل الطاقم في المختبر المداري.

ووفقاً لما ذكره موقع (سبيس إكس) فقد هبطت الكبسولة في المحيط الهادئ قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وانطلق أعضاء الطاقم وهم، آن ماكلين ونيكول آيرز من (ناسا) ، وتاكويا أونيشي من وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا)، وكيريل بيسكوف من وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس) إلى محطة الفضاء الدولية في 14 مارس/ آذار الماضي في مهمة روتينية ليحل محل الطاقم (كرو-9) ، وسرعان ما شرع رواد الفضاء الأربعة في إجراء أبحاث علمية.

وأشارت (ناسا) إلى أنه أثناء إقامه الطاقم قام أفراده بدراسة التغيرات العقلية والجسدية التي يسببها الفضاء لدى الرواد، وتدفق الدم من الدماغ إلى القلب، وتقنيات الملاحة القمرية المستقبلية وما إلى ذلك.

وتضمنت الرحلة أكثر من 200 تجربة علمية بالإضافة إلى أبحاث أُجريت في بيئة الجاذبية المنخفضة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المهمة التجارية العاشرة التي تستعين فيها ناسا بشركة سبيس إكس في نقل رواد الفضاء العائدين من محطة الفضاء الدولية.