سوبرمان يحقق أحلام ترامب.. ينضم إلى وكالة الهجرة لـ”إنقاذ أمريكا” (شاهد)

بعيدا عن الخيال العلمي والتحليق في الفضاء والحلول الخارقة لإنقاذ الضحايا في اللحظات الأخيرة، على أرض الواقع أعلن الممثل الأمريكي دين كاين، الذي اشتهر بأداء دور “سوبرمان” في الفترة ما بين 1993 و1997 في المسلسل التلفزيوني “لويس وكلارك: مغامرات سوبرمان الجديدة”، عزمه الانضمام إلى وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية.

سوبرمان يحقق أحلام ترامب

يأتي ذلك بعد أن نشر كاين تسجيلا مصورا يشجع فيه العامة على الانضمام إلى الوكالة. وذلك في إطار حملة تجنيد أطلقتها الوكالة، التي تقف خلف سياسة الترحيل المكثفة التي تبنتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي تصريح لقناة فوكس نيوز يوم الأربعاء، قال كاين “نشرت مقطع فيديو للدعاية للتجنيد يوم أمس. أنا في الواقع ضابط شرطة احتياطي. لم أكن ضمن وكالة الهجرة والجمارك، لكن بمجرد أن نشرت الفيديو وذكرتموه في برنامجكم، لاقى انتشارا واسعا”.

وتابع قائلا “على الناس أن يتقدموا لشغل تلك المناصب، مثلما فعلت. وآمل أن يتحرك عدد كبير من الضباط السابقين أو من عملوا سابقا في الوكالة، لنحقق أهداف التجنيد سريعا، ولنسهم في حماية هذا البلد”.

تجنيد 10 آلاف موظف

وفي أواخر يوليو/تموز، أعلنت وكالة الهجرة والجمارك أنها تسعى لتجنيد 10 آلاف موظف إضافي، مما يعني مضاعفة عدد أفرادها، في إطار تصعيد جهود الترحيل في جميع أنحاء البلاد.

وقالت شرطة مكافحة الهجرة التابعة لوزارة الأمن الداخلي برئاسة كريستي نويم المؤيدة للرئيس دونالد ترامب على موقعها الإلكتروني “أمريكا يغزوها المجرمون والمعتدون الخطرون. نحتاج إليكم للتخلص منهم”.

واستُخدمت في الحملة صور ترامب معتمرا قبعته، وشابات يرتدين ملابس عسكرية، مع شعار “دافعوا عن الوطن. انضموا إلى دائرة الهجرة والجمارك اليوم”.

وتعهد ترامب خلال حملته الانتخابية بترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين، وقد عمل على توسيع صلاحيات الوكالة الفيدرالية المسؤولة عن ذلك، وهي إدارة الهجرة والجمارك.

وأقر الكونغرس للوزارة موازنة قدرها 75 مليار دولار لدائرة الهجرة والجمارك لتجنيد 10 آلاف من أفراد الشرطة والمحققين ورجال القانون، إضافة إلى 20 ألف فرد لديها حاليا، لتصير بذلك أكثر قوة شرطة اتحادية تمويلا، متقدمة على مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي).