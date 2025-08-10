غزة.. استشهاد الطفل سيف حلس بسبب الجوع (فيديو)

وثق مقطعان مصوران جانبا من المعاناة اليومية التي يعيشها أطفال قطاع غزة تحت الحصار الإسرائيلي المستمر منذ ما يقارب العامين، وسط مجاعة متفاقمة وقصف متواصل يحصد الأرواح حتى في طوابير المساعدات.

المشهد الأول من مستشفى المعمداني في مدينة غزة، حيث يرقد الطفل سيف حلس، جثمانا هزيلا على طاولة داخل قسم الطوارئ، في انتظار دفنه.

بجانبه يقف شقيقه الأصغر، يحدق في جسد أخيه الذي برزت عظامه أسفل جلده، وساقاه النحيلتان تنطقان بالجوع والحرمان.

والد سيف قال بصوت يملؤه القهر إن نجله كان يعاني من مرض مزمن يستلزم نوعا محددا من الغذاء والدواء، إلا أن حصار الاحتلال الإسرائيلي على القطاع حرمه من الحصول عليهما لما يقارب العامين.

وأضاف “كان يتألم من الجوع، لم نستطع توفير الطعام أو العلاج المناسب. كنا نشاهده يضعف يوما بعد يوم حتى فارق الحياة”.

أما المشهد الثاني فجاء من منطقة ميراج جنوبي القطاع، حيث وثق مقطع آخر تشييع طفل آخر قضى خلال قصف إسرائيلي استهدف فلسطينيين كانوا ينتظرون دورهم للحصول على المساعدات الإنسانية.

ويظهر في الفيديو عدد من الشبان يحملون جسد الطفل الملفوف بالكفن، بينما يردد المشيعون الهتافات وسط أجواء من الحزن والصدمة.