كيف ردت أيرلندا الجميل لفلسطين؟ حبيب نور محمدوف يكشف تأثير دعم الدولة العثمانية على دبلن (فيديو)

أكد بطل العالم السابق في الفنون القتالية المختلطة، حبيب نور محمدوف، في حديث له من نيويورك، أهمية تذكر دعم الإمبراطورية العثمانية لشعب أيرلندا خلال فترة المجاعة الكبرى قبل قرنين، لافتا إلى أن فلسطين كانت جزءا من هذه الإمبراطورية في ذلك الوقت.

وأوضح نور محمدوف أن “الإمبراطورية العثمانية أرسلت سفنًا محملة بالطعام لإغاثة الأيرلنديين عندما كانوا يتضورون جوعا”، مؤكدا أن الفلسطينيين اليوم “يعانون مشكلة الجوع وكل شيء”.

وأشاد بالدعم الذي تقدمه أيرلندا حاليا لفلسطين، معتبرا ذلك بمثابة “رد الجميل”.

"أرسلوا سفنا محملة بالطعام عندما كانت أيرلندا تتضور جوعا".. بطل العالم السابق في الفنون القتالية المختلطة الروسي حبيب نور محمدوف يتحدث عن دعم أيرلندا للشعب الفلسطيني pic.twitter.com/FVHSOEeOZD — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 10, 2025

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، أكثر من 210 آلاف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

وتُعد أيرلندا من أكثر الدول الأوروبية الداعمة للقضية الفلسطينية، فقد اتخذت خطوات عملية وجريئة للاعتراف الرسمي بدولة فلسطين إلى جانب دول مثل إسبانيا والنرويج. كما لها تاريخ من التأييد والتضامن مع الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية.

وقبل أيام دعا الرئيس الأيرلندي مايكل هيغينز الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لاستخدام إجراءات الفصل السابع بحق إسرائيل، على خلفية جرائم الإبادة والتجويع بغزة.

وفي تصريحات لإذاعة “آر تي إي” المحلية الاثنين، قال هيغينز :”أنا أرى أن على الأمين العام للأمم المتحدة أن يستخدم الإجراءات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، باستخدام الفصل السابع”.

​​​​​​​ويختص الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بحفظ السلم والأمن الدوليين، ويقرر بموجبه مجلس الأمن “ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملا من أعمال العدوان”.