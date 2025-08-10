محتجون يقتحمون استوديوهات القناة 13 الإسرائيلية للمطالبة بوقف الحرب

شهدت مدينتا تل أبيب والقدس المحتلة، مساء السبت، تصاعدا حادا في وتيرة الاحتجاجات المناهضة للحكومة الإسرائيلية، حيث خرج مئات المتظاهرين مطالبين بوقف الحرب على قطاع غزة وإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.

وفي تل أبيب، أغلق محتجون شارع أيالون الرئيسي، وأضرموا النيران في وسط الطريق، مما أدى إلى شلل مروري واسع، في حين تدخلت الشرطة الإسرائيلية واعتقلت عددا من المشاركين بعد اشتباكات بالأيدي معهم، وسط هتافات غاضبة ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. ودعمت الشرطة قواتها بفرق الخيالة لمحاولة تفريق المتظاهرين ومنع إغلاق شوارع إضافية.

وفي تطور لافت، اقتحم عدد من المحتجين استوديوهات القناة 13 الإسرائيلية أثناء بث أحد البرامج الشهيرة، ورفعوا شعارات تطالب بوقف الحرب على غزة وإعادة الأسرى، في خطوة غير مسبوقة في سياق الاحتجاجات الحالية.

كما نظم متظاهرون وقفة أمام مقر وزارة الأمن في تل أبيب، وأخرى أمام مقر إقامة نتنياهو في شارع غزة بالقدس المحتلة، لتأكيد مطالبهم بإنهاء الحرب وتحقيق صفقة لإطلاق سراح الأسرى.

وتخللت الاحتجاجات مشاهد توتر إضافية بعد أن أقدم متظاهرون مسلحون من اليمين الإسرائيلي على تهديد المحتجين المناوئين للحكومة، مما زاد من حدة المواجهات في الشوارع.