نتنياهو: لا دولة فلسطينية ولا سلاح في غزة (فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إنه لا يوجد أمام إسرائيل أي خيار سوى “إنجاز المهمة” وإلحاق الهزيمة بحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشددا على أن الحركة ترفض إلقاء سلاحها وتصر على تدمير إسرائيل.

وفي مؤتمر صحفي بالقدس المحتلة، أوضح نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي يخطط لعملية عسكرية جديدة تستهدف آخر معقلين رئيسيين لحماس في قطاع غزة، وهما مدينة غزة ومخيمات اللاجئين في وسط القطاع، مؤكدا أن هذه الخطوة ضرورية لإنهاء الحرب.

وأضاف “حوالي 75% من القطاع بات تحت سيطرة قواتنا، وهدفنا تحرير غزة من حكم حماس، لا احتلالها”.

رفض دولة فلسطينية ونزع سلاح غزة

وزعم نتنياهو أن غالبية الإسرائيليين يعارضون إقامة دولة فلسطينية، وأنه يجب ألا يمتلك الفلسطينيون القدرة على محاربة إسرائيل.

وأضاف “أي إدارة مستقبلية لغزة لن تكون بقيادة حماس أو السلطة الفلسطينية، بل ستكون إدارة مدنية انتقالية تعيش بسلام مع إسرائيل ولا تربي أبناءها على الكراهية”.

كما أكد “ضرورة نزع سلاح القطاع بشكل كامل مع الإبقاء على سيطرة أمنية إسرائيلية شاملة”.

الممرات الآمنة والمساعدات الإنسانية

وأشار نتنياهو إلى أن حكومته “ستقيم ممرات ومناطق آمنة لسكان غزة بهدف إتاحة المجال لخروجهم من مناطق القتال، مع توزيع واسع للغذاء والماء والدواء”، زاعما أن إسرائيل أدخلت نحو مليوني طن من المساعدات منذ بدء الحرب.

واتهم نتنياهو حماس بـ”نهب الشاحنات” المتجهة إلى المدنيين و”تجويع الرهائن عمدا”، كما هاجم الأمم المتحدة بدعوى رفضها توزيع آلاف الشاحنات التي دخلت عبر معبر كرم أبو سالم.

الهجوم على الصور والتقارير الإعلامية

وهاجم نتنياهو وسائل الإعلام الدولية، زاعما أن حماس تفبرك صورا حول المجاعة في غزة، مشيرا إلى ثلاث حالات عرضها خلال المؤتمر قال إنها لأشخاص يعانون من أمراض وراثية أو مشاكل صحية لا علاقة لها بسوء التغذية. وهدد برفع دعوى قضائية على صحيفة “نيويورك تايمز” بسبب نشرها ما وصفه بـ”صور مزيفة”.

الأسرى

وأكد نتنياهو أن هدفه إخراج جميع الأسرى الإسرائيليين من غزة، أحياء أو أمواتا، موضحا أن العملية العسكرية جزء أساسي من تحقيق هذا الهدف، وأنه استعاد حتى الآن 105 أسرى، فيما يبقى 20 آخرون أسرى لدى حماس. وحذر من أن عدم التحرك سيجعل استعادة الأسرى أمرا مستحيلا.

موقفه من الانتقادات الدولية

وانتقد نتنياهو المستشار الألماني أولاف شولتس لوقفه تصدير الأسلحة لإسرائيل، معتبرا أن قراره جاء “تحت ضغط من تقارير إعلامية كاذبة”، وأعرب عن ثقته بأن برلين قد تغير موقفها “عند انتصار إسرائيل”.

كما أشار إلى دعمه من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي “يدرك أن حماس هي المسؤولة عن التجويع في غزة”، وفق زعمه.

وختم نتنياهو كلمته بادعاء أن إسرائيل “لا تريد إطالة الحرب، بل إنهاءها”، وأنه لن يتم السماح لأي طرف بحكم غزة قبل القضاء على حماس بشكل كامل.