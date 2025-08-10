“ندفن شهدائنا بلا أكفان”.. مجمع ناصر يواجه كارثة إنسانية جديدة في غزة

في مشهد يعكس عمق المأساة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة، أعلن مجمع ناصر الطبي، المستشفى المركزي الوحيد في جنوب القطاع، اليوم الأحد، عن نفاد الأكفان بالكامل.

يأتي هذا التطور المروع في ظل العدوان الإسرائيلي الذي يوقع عشرات الشهداء يوميا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأطلق مجمع ناصر الطبي نداءً عاجلا للمؤسسات الإغاثية والدولية للتحرك الفوري وتوفير الأكفان لتكريم الشهداء والموتى بما يليق بهم، محذرا من أن الوضع قد يزداد سوءاً في حال استمرت وتيرة القصف على حالها.

ويستقبل المجمع بشكل يومي أعدادا هائلة من الضحايا، ما أدى إلى استنزاف كافة الموارد المتاحة، بما في ذلك أبسط لوازم الدفن.

ضحايا كل دقيقة

وناشدت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة، أمس السبت، منظمة الصحة العالمية التدخل العاجل، لإنقاذ أرواح المواطنين عبر تزويدها بالوقود اللازم لتشغيل سيارات الإسعاف والتدخل الأولي، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأكدت المديرية في بيان أن “كل دقيقة تمر مع توقف حركة هذه المركبات يزيد من حجم الكارثة، ويرفع من أعداد الشهداء والمصابين”، محذرة من أن الأزمة الراهنة تهدد بشكل مباشر قدرة الطواقم على الاستجابة للحالات الطارئة.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة حتى أمس السبت إلى 61639، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما ارتفعت حصيلة المصابين إلى 152850 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.