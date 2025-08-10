“وسط حماية من سلطات الاحتلال”: المستوطنون يقتحمون قريتين فلسطينيتين في الضفة الغربية

هاجم مستوطنون قريتي رمّون ودير جرير قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية وأطلقوا الرصاص وأشعلوا الحرائق.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن “مجموعة من المستعمرين المسلحين قاموا وسط حماية من قوات الاحتلال بمهاجمة قرية رمّون من الجهة الشمالية الغربية، وأطلقت الرصاص تجاه المواطنين ومنازلهم دون أن يبلغ عن إصابات”.

وأشارت الوكالة إلى أن المستوطنين أحرقوا أراض زراعية تحيط بمنازل المواطنين في المنطقة كما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة لتأمين الحماية للمستعمرين، وأطلقت قنابل مضيئة أدت لزيادة الحرائق ما أسفر عن أضرار مادية في أراضي المواطنين.

وفي الوقت نفسه هاجمت مجموعة أخرى من المستوطنين قرية دير جرير ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين حيث تجمهر المستوطنون عند مدخل القرية الغربي، فيما اقتحمت قوات الاحتلال المكان لتأمين الحماية لهم وأغلقت مدخل القرية، وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين العزّل الذين خرجوا للتصدي لهجوم المستعمرين.

ووفق تقرير لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية نفذ مستوطنون خلال الشهر الماضي فقط 466 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية أسفرت عن مقتل 4 مواطنين، وترحيل قسري لتجمعين بدويين يتكونان من 50 عائلة فلسطينية.