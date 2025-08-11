ابنا الزميل أنس الشريف يودعانه في مشهد مؤلم (فيديو)

ودّع ابنا الشهيد الصحفي أنس الشريف والدهما، في مشهد مؤثر يعكس حجم الحزن والفاجعة التي ألمّت بالعائلة بعد استشهاده أثناء تغطيته الأحداث في غزة.

وكان الزميل في الجزيرة أنس الشريف قد كتب في وصيته الأخيرة التي نشرتها إدارة صفحته عقب استشهاده مع الزميل محمد قريقع: أوصيكم بقُرّة عيني، ابنتي الحبيبة شام، التي لم تسعفني الأيام لأراها تكبر كما كنتُ أحلم. وأوصيكم بابني الغالي صلاح، الذي تمنيت أن أكون له عونا ورفيق درب حتى يشتد عوده، فيحمل عني الهم”.

وأكمل في رسالته: أوصيكم بوالدتي الحبيبة، التي ببركة دعائها وصلتُ لما وصلت إليه، وكانت دعواتها حصني، ونورها طريقي.

وأثار استشهاد الزميل في الجزيرة أنس الشريف موجة تعاطف واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبَّر العديد من الناشطين عن حزنهم العميق وتعاطفهم مع العائلة، فقال أحدهم “والله يا عائلة أنس قلوبنا معكم، نحبكم مثل أهلنا. الله يعينكم ويصبركم، ووجعنا معكم كبير”.

كما اقتبس مؤمن الدويك عبر إنستغرام جزءا من وصية الشهيد.

وفي تغريدة أخرى، وصف ناشط نظرة ابنته شام التي بدت مذهولة ومصدومة، معبّرا عنها بكلمات مؤثرة “عيناك تروي آلاف الحكايا تحت اسم (خذلتمونا)”.

واغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، مراسلَي الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، والمصورَين إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل.