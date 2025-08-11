أنس الشريف.. صوت غزة الذي أبكى الجميع ومضى

“كمّل.. أنت صوتنا يا أنس”، عبارة قصيرة هتف بها رجل غزاوي من خلف الكاميرا في منتصف بث مباشر، حين انهار مراسل الجزيرة أنس الشريف باكيا وهو يوثّق سقوط امرأة فلسطينية أرضا بسبب الجوع.

لخّصت الجملة الدور الهائل الذي اضطلع به أنس الشريف، كما كان المشهد كاشفا لثقل المعاناة التي يحملها مراسل من قلب الحرب، ملهما في الوقت نفسه ملايين الذين تابعوه على الشاشات.

وبقدر ما كان المشهد مؤثرا للملايين الذين تابعوه على الهواء مباشرة، كان مستفزا للاحتلال الإسرائيلي، الذي وثق أنس جرائمه، ليخرج المتحدث باسمه نهاية يوليو/تموز الماضي، ساخرا من أنس، ولم يمض سوى أسبوعين حتى انتقم الاحتلال.

واليوم الاثنين 11 أغسطس/آب، دُفن أنس بعد أن استُشهد في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة صحفيي الجزيرة أمام مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

اليوم، انتهى مشوار كاميرا لم تنطفئ، اليوم أُخرس صوت لم يعرف السكوت، طيلة عامين من التغطية الصحفية المكثفة تحت القصف.

المئات يودعون مراسلي الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، من شهداء القصف الإسرائيلي لخيمة الصحفيين في محيط مستشفى الشفاء شمالي مدينة غزة pic.twitter.com/764kxzfYF4 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 11, 2025

ابن غزة البار

وُلد أنس جمال محمود الشريف عام 1996، في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وقد درس الإعلام في جامعة الأقصى بالقطاع، قبل أن يبدأ حياته العملية من الميدان عبر التوثيق على وسائل التواصل الاجتماعي.

التحق بشبكة الجزيرة مراسلا ميدانيا مع بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة نهاية عام 2023، ليتحول إلى وجه بارز عرفه المشاهدون في تغطية الأزمة على مدى شهور الحرب.

في ديسمبر/كانون الأول 2023، استشهد والد أنس في قصف إسرائيلي على منزل العائلة في جباليا، ورغم الحزن العميق، عاد أنس إلى عمله بعد أيام فقط، حاملا ميكروفون الجزيرة، ومرددا “الصوت الذي لا يجب أن يُخرس”.

أب حنون

في مارس/آذار الماضي، خرجت كلمات صغيرة، لكنها كاشفة لحجم الخطر الذي يتهدد أنس وكل من يحمل شارة الصحافة في قطاع غزة، إذ قالت ابنته شام “أنا خايفة على بابا”.

وفي مقطع آخر مؤثر، ظهر أنس محتضنا ابنته شام، وهما يتعاهدان على البقاء في قطاع غزة، في رسالة ظهر فيها الحب والتمسك بالوجود، رغم العدوان المتواصل.

حديث لطيف بين الشهيد #أنس_الشريف وابنته شام، كان أبًا عظيمًا غرس في عقل ابنته الصمود والتمسك بالأرض. pic.twitter.com/GEu28zDn3h — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) August 11, 2025

استفزاز الاحتلال

استفز أنس الاحتلال، عندما خرج المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي ساخرا، على تغطية حادثة سقوط امرأة أرضا بسبب الجوع، وقال “فيلم اليوم من إنتاج هوليوود فرع غزة”، في تعليق عكس حجم الحقد الذي يكنه الاحتلال لأنس، وكل من يحاول كشف حقيقة ما يجري في القطاع.

وتلقى أنس تهديدات متكررة وحملة تشهير قادها أدرعي، المتحدث باسم الاحتلال، الذي سعى إلى نزع الصفة الصحفية عن الشريف، تمهيدا لاغتياله.

وقد قوبل تحريض الاحتلال بإدانة واسعة من المنظمات الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة ولجنة حماية الصحفيين والاتحاد الدولي للصحفيين، لكن الاحتلال لم يتورع عن المضي في جريمته.

Important – Please share and tag all press freedom and human rights organizations Once again, the Israeli army spokesperson has launched a campaign of threats and incitement against me because of my work as a journalist with Al Jazeera. I reaffirm: I, Anas Al-Sharif, am a… pic.twitter.com/RmlYmLB0mG — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) July 23, 2025

الكلمة الأخيرة

في 6 إبريل/نيسان 2025، كتب أنس الشريف كلماته الأخيرة، مشترطا أن تخرج إلى العلن “فقط إذا رحل وهو يؤدي واجبه”، وبعد استشهاده، نفذت إدارة صفحاته على مواقع التواصل وصيته، فنشرت رسالة وداعه.

وبقدر ما كانت كلمة أنس الأخيرة كاشفة عن وعيه بالخطر الذي كان يتهدده، بقدر ما كشفت عن عزمه المضي في طريقه الذي اختطه لنفسه.

وقال أنس “إذا وصلتكم كلماتي هذه، فاعلموا أن إسرائيل قد نجحت في قتلي وإسكات صوتي، لقد بذلت كل ما أملك لأكون سندا وصوتا لأبناء شعبي”.

خاطب أنس شعب غزة قائلا “أوصيكم ألا تُسكتكم القيود، ولا تُقعدكم الحدود، كونوا جسورا نحو تحرير البلاد والعباد، حتى تشرق شمس الكرامة والحرية”.

وختم “أوصيكم بقُرّة عيني ابنتي الحبيبة شام، وابني صلاح، ليكملا رسالتي”.

هذه وصيّتي، ورسالتي الأخيرة.

إن وصلَتكم كلماتي هذه، فاعلموا أن إسرائيل قد نجحت في قتلي وإسكات صوتي.

بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يعلم الله أنني بذلت كل ما أملك من جهدٍ وقوة، لأكون سندًا وصوتًا لأبناء شعبي، مذ فتحت عيني على الحياة في أزقّة وحارات مخيّم جباليا للاجئين،… — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) August 10, 2025

ادعاءات الاحتلال

ومساء الأحد، استهدفت غارة إسرائيلية خيمة مخصَّصة لعمل الصحفيين، واستُشهد مع أنس عدد من زملائه من طاقم الجزيرة؛ المراسل محمد قريقع والمصورون إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل ومؤمن عليوة.

وبعد اغتياله، كرر الاحتلال مزاعمه بأن الشريف كان “قائد خلية”، لكن الجزيرة ومنظمات حقوقية وصحفية أكدت أن لا دليل موثوقا على هذه المزاعم، واعتبرتها استمرارا لنهج وصم الصحفيين لتبرير استهدافهم.