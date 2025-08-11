إبن عم أنس الشريف: كان صوت الحق الذي فضح “هندسة التجويع” (فيديو)

وصف محمد الشريف، مراسل الجزيرة مباشر في غزة، وابن عم الشهيد أنس الشريف، في حديثه مع الجزيرة مباشر، استشهاده بالجريمة الجديدة التي تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحفيين في قطاع غزة، معتبرًا أنها محاولة لإسكات صوت الحق، وإخماد الكلمة الحرة التي فضحت “هندسة الجوع” التي يمارسها جيش الاحتلال.

شهادة على مسيرة مهنية شجاعة

قال محمد إن اغتيال كل من أنس الشريف ومحمد قريقع هو جريمة بحق من نذروا أنفسهم لنقل الواقع المأساوي في غزة، مذكرًا بأنهما حملا على عاتقيهما مسؤولية كشف الحقائق منذ عامين، بعد اغتيال الزميلين إسماعيل الغول ورامي غيث، واستمرّا في نقل جرائم الاحتلال وحرب التجويع من قلب القطاع.

تهديدات وتحريضات متواصلة

أشار محمد إلى أن أنس تعرض مؤخرًا لتهديدات متواصلة من ضباط الاحتلال، ومن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهموه زورًا بالانتماء إلى أحزاب سياسية، وفصائل فلسيطينية، مؤكدًا أن أنس كان صحفيًا ميدانيًا نزيهًا، همه إيصال الحقيقة عن الجرائم والمجاعة التي وصلت أصداؤها إلى العالم.

وصية الشهيد.. رسالة تحد قبل الرحيل

توقف محمد عند الرسالة المؤثرة التي نشرها أنس قبل استشهاده، وجاء فيها: “إن وصلتكم رسالتي هذه فاعلموا أن إسرائيل نجحت في قتلي وإسكات صوتي”. وأكد أن ابن عمه كان يدرك تمامًا أن حياته مهددة في أي لحظة، وأن وصيته جاءت نتيجة للتحريضات المكثفة وحرب الإبادة التي يعيشها القطاع، فكان مستعدًا للشهادة في أي وقت.

أنس الإنسان قبل أن يكون صحفيًا

واستذكر محمد مواقف إنسانية لأنس، مشيرًا إلى أنه كان محبوبًا، كريم النفس، ويمد يد العون للجميع، وروى حادثة عندما سقطت إحدى السيدات أمام مجمع الشفاء، وكيف وقف أنس إلى جانبها وسط التفاف الناس حوله مؤكدين أنه صوت الحق الذي ينقل أوجاعهم للعالم، وأضاف أنه كان من أوائل الصحفيين الذين يندفعون لتغطية أماكن القصف، موثقًا جرائم الاحتلال وحركة النزوح.

الأب الغائب عن أولاده.. والحاضر في وصيته

وعن وصيته المؤثرة بالاعتناء بطفليه “شام” و”صلاح”، قال محمد إنهما كانا محرومين من والديهما في الفترة الأخيرة بسبب انشغاله المستمر في الميدان، لكنه حمل على عاتقه مهمة نقل ما يحدث في القطاع للعالم.

وأكد محمد أنه سيحرص على تنفيذ توصيات أنس، معتبرًا أن توقيت كتابة الوصية كان مؤشرًا على علمه بقرب استهدافه في ظل حملات التحريض المكثفة ضده وضد طاقم الجزيرة.