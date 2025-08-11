إسرائيل تحت “القصف الصحفي” بعد اغتيال مراسلي الجزيرة في غزة

توالت الإدانات من الهيئات والمؤسسات الصحفية الدولية والعربية لإقدام الاحتلال الإسرائيلي على اغتيال مراسلي الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع.

وقالت لجنة حماية الصحفيين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنها شعرت “بالذهول” لإقدام إسرائيل على اغتيال مراسلي الجزيرة.

وفي تغريدة على منصة إكس قالت اللجنة إنها “شعرت بالذهول لعملية اغتيال مراسل الجزيرة أنس الشريف والمراسل محمد قريقع علاوة على فنيي الكاميرات إبراهيم زاهر ومحمد نوفل من قبل الجيش الإسرائيلي في غزة“.

The Committee to Protect Journalists is appalled to learn of the killing of @AlJazeera journalist @AnasAlSharif0, alongside Al Jazeera correspondent Mohammed Qreiqeh and camera operators Ibrahim Zaher and Mohammed Noufal, by Israeli forces in #Gaza.

— CPJ MENA (@CPJMENA) August 10, 2025

وقالت اللجنة إن أكثر من 186 صحفيا قد تعرضوا للقتل منذ بداية الحرب في القطاع.

من جانبها أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الجريمة البشعة التي قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي باغتيال الشريف وقريقع.

وقالت النقابة في صفحتها على فيسبوك “نقابة الصحفيين الفلسطينيين تدين بشدة الجريمة البشعة باغتيال الزميليين الصحفيين أنس الشريف ومحمد قريقع مراسلي قناة الجزيرة في مدينة غزة عقب استهداف خيمة للصحفيين في مستشفى الشفاء”.

ونعت لجان المقاومة الفلسطينية في بيان لها الزميلين الشهيدين.

وقال البيان “ننعى الشهيدين الصحفيين أنس الشريف ومحمد قريقع اللذين إرتقيا الى علياء المجد والشرف أثناء تأديتهما واجبهما في نقل الحقيقة وفضح جرائم العدو الصهيوني” .

وأضاف البيان “لقد كان الشهيد الصحفي أنس الشريف والشهيد الصحفي محمد قريقع مثالاً للشجاعة والتضحية والتفاني والكلمة الحرة وحملا هم ومعاناة شعبنا وكتبا بدمهما الطاهر أسمى معاني الوفاء والإلتزام والبذل من أجل نقل حقيقة المحرقة الصهيونية التي ينفذها المجرم نتنياهو” .

وواصل “ستبقى الحقيقة التي جسدها أنس الشريف أكبر وأوضح من أن تخفيها صواريخ الغدر والإجرام والارهاب الصهيوني”.

— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 10, 2025

أما المركز الفلسطيني للإعلام فوصف الزميل الشهيد أنس بأنه “كان رمزا للفداء”.

ونشر المركز في تغريدة على منصة إكس مقطعا مصورا لأنس علاوة على صورة لفقرة من مراسلة نصية على الهاتف بين أنس وأحد زملاءه رد خلالها أنس على نصيحة وجهت إليه بترك القطاع وما يعانيه من ظروف صعبة وينتقل إلى قطر قائلا “لن أخرج من غزة إلا إلى الجنة”.

"لَن أَخرجُ مِن غَزة إلا إِلى الجَّنة .."

— شبكة فلسطين للحوار (@paldf) August 10, 2025

وكذلك أدانت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية اغتيال الزميلين أنس وقريقع.

وفي تغريدة على منصة إكس قال رئيس دائر الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران “أدين بأشد العبارات الاستهداف الممنهج للصحفيين من قبل إسرائيل التي تنتهك القانون الدولي وترتكب جرائم الحرب”.

— Burhanettin Duran (@burhanduran) August 10, 2025

وقال دوران “إسرائيل تستهدف الصحفيين لتمنع وصول معالم المذبحة التي ترتكبها في غزة دون تمييز بين أطفال أورضع أو نساء أو كبار في السن أو مرضى إلى أسماع العالم، إنها تحاول تدمير الإنسانية الحقيقة معا”.

وفي الولايات المتحدة عبر نادي الصحفيين الأمريكيين عن الصدمة من أنباء اغتيال الزميلين أنس الشريف ومحمد قريقع

WASHINGTON, August 10 – The National Press Club is saddened and troubled by reports from Al Jazeera that its correspondent, Anas al-Sharif, was killed today in Gaza. The network says al-Sharif, 28, died after a tent for journalists outside the main gate of al-Shifa hospital in… — National Press Club (@PressClubDC) August 10, 2025

وطالب النادي الذي يمثل صحفيين من مختلف أنحاء الولايات المتحدة بتحقيق شفاف في ملابسات ما جرى مشددا على “التزامه بالدفاع عن أمن واستقلالية الصحفيين في مختلف أنحاء العالم”.