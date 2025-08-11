بيت عزاء للزميل أنس الشريف وطاقم الجزيرة المستهدف في غزة (فيديو)

أقامت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، الاثنين، بيت عزاء في مدينة غزة لطاقم قناة الجزيرة والصحفيين الذين اغتالتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي بغارة مباشرة استهدفت خيمة الصحفيين الملاصقة لمجمع الشفاء الطبي غربي المدينة.

وأسفر الهجوم عن استشهاد الصحفيين أنس الشريف ومحمد قريقع والمصورين محمد نوفل وإبراهيم ظاهر، ليلتحقوا بقافلة تضم 238 صحفيا اغتالتهم إسرائيل منذ بداية الحرب على القطاع.

وخلال بيت العزاء، قال مؤمن الشرافي مراسل الجزيرة “رسالتنا كطاقم الجزيرة والصحفيين في مختلف وسائل الإعلام، أن الرسالة مستمرة وأن جرائم جيش الاحتلال بحق الصحفيين والمدنيين لن تثنينا عن إكمال مسيرتنا من توثيق ورصد جرائم قوات الاحتلال بحق المدنيين ونقلها للعالم، عل هذا العالم يتحرك بدل بيانات الشجب والاستنكار، لإنقاذ أكثر من مليوني نسمة يعيشون تحت وطأة التدمير والقتل والتجويع”.

وأضاف أن التحريض على الصحفيين، وبالتحديد الشهيد أنس الشريف، لم يتوقف على مدار أشهر وأيام “وجيش الاحتلال على مرأى ومسمع العالم يقتل الصحفيين أمام مستشفى الشفاء”.

ووجَّه رسالة إلى العالم أن “أوقفوا هذا القتل، وأيضا أوقفوا التجويع، واسمحوا بإدخال المساعدات”.

من جانبه، أعرب أمير سر نقابة الصحفيين الفلسطينيين الدكتور عاهد فراونة عن خالص تعازيه لقناة الجزيرة وأهالي الزملاء الصحفيين الذين فقدوا حياتهم جراء الاستهداف الإسرائيلي، قائلا “أتقدم بأحر التعازي لقناة الجزيرة وأهالي الزملاء الصحفيين الذين فقدناهم إثر هذا الاستهداف الإسرائيلي وهم يؤدون عملهم الإعلامي، وليس كما يتهم الاحتلال، كانوا يقومون بتغطية جرائم الاحتلال، وهو ما لم يرق للاحتلال فكانت هذه الضربة القاضية”.

وأضاف فراونة “استطاعوا أن يوصلوا رسالة أبناء شعبنا للعالم، أن هناك حرب إبادة وتجويع ودمار، ما جعل العالم يضج ضد دولة الاحتلال، فما كان من الاحتلال إلا أن ينتقم من الزملاء الصحفيين ويغتالهم بهذه الخسة، حتى يواصل جرائمه”.

وقصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة للصحفيين كانت ملاصقة لمجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، مساء الأحد، مما أسفر عن استشهاد الصحفيين أنس الشريف ومحمد قريقع والمصورين المرافقين محمد نوفل وإبراهيم ظاهر، ليرتفع بذلك عدد الصحفيين الذين استشهدوا منذ اندلاع الحرب إلى 238 صحفيا.