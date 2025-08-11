الأونروا: “عمليات قتل سادية للمجوعين في قطاع غزة”

قال الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عدنان أبو حسنة إن ما تفعله إسرائيل بحق المجوعين في قطاع غزة هو “عمليات قتل سادية”.

وأشار أبو حسنة في لقاء مع المسائية على قناة الجزيرة مباشر إلى استسهال القتل وإطلاق النار على المجوعين الساعين للحصول على رغيف خبز سواء في شمال القطاع أو جنوبه أو حتى نقاط التوزيع التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية.

وأوضح أبو حسنة أن غياب المحاسبة بموجب القانون الدولي أو من قبل المؤسسات الدولية رغم وجود تصريحات واستنكارات إلا أن المحاسبة غائبة.

وواصل أن عمليات إطلاق النار على المدنيين المجوعين بعد دعوتهم للحصول على الطعام أمر لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية، قائلا “كيف لك أن تدعو جائعا إلى مكان معين للحصول على سلة غذائية وهناك احتمال أن يقتل وهو ذاهب أو يقتل وهو عائد أو يقتل وهو يحمل السلة الغذائية”.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي فرض سياسة التجويع والحصار الممنهج ضد سكان قطاع غزة ضمن حرب الإبادة التي يشنها على القطاع منذ نحو عامين. وأدت هذه السياسة إلى ارتفاع أعداد الشهداء من طالبي المساعدات وضحايا المجاعة، وسط صمت دولي.