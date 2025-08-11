شبكة الجزيرة: اغتيال أنس الشريف ورفاقه جريمة متعمدة لإسكات صوت غزة

دانت شبكة الجزيرة الإعلامية، الإثنين، الاغتيال المدبر لمراسلَيها أنس الشريف ومحمد قريقع، والمصورين إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل.

وذكر بيان الشبكة أن اغتيال مراسليها على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي يعد هجومًا جديدًا، سافرًا ومتعمّدًا على حرية الصحافة، مؤكدًا أن قتلة الصحفيين استهدفوا، بإقرار منهم عبر بيان الجيش الإسرائيلي، خيمة صحفيي الجزيرة عند مجمع الشفاء.

وأوضح البيان أن الهجوم جاء في ظل الكارثة الإنسانية المروّعة التي خلّفها العدوان الإسرائيلي، والذي يشهد مجازر متواصلة، معتبرًا أن الأمر بقتل الصحفي أنس الشريف، أحد أشجع صحفيي غزة، وزملائه، محاولة يائسة من الاحتلال الإسرائيلي لإسكات الأصوات استباقًا لاحتلال غزة.

وأشار البيان إلى أن العديد من مسؤولي الجيش الإسرائيلي كرّروا تحريضهم ودعواتهم لاستهداف أنس الشريف ورفاقه، وكانت شبكة الجزيرة الإعلامية نشرت، في 25 يوليو/تموز الماضي، بيانًا اتهمت فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي والناطقين باسمه بتصعيد التحريض ضد صحفييها، وخاصة المراسل أنس الشريف.

وأكد بيان الجزيرة أن أنس الشريف وزملاءه كانوا من آخر الأصوات الباقية في غزة التي تنقل للعالم الواقع المأساوي، محملًا جيش الاحتلال وحكومته مسؤولية استهداف واغتيال فريقها، ومكررًا نعيه لأنس وزملائه الذين قالت إنهم يمثلون ثلة جديدة من خيرة فرقها الصحفية.

وشدد بيان الشبكة، أن صحفيي الجزيرة قدموا، عبر تغطية شجاعة مستمرة، شهادات حية وصادمة عن فظائع ارتُكبت طيلة الحرب، وبقوا داخل غزة المحاصرة يعيشون الجوع والمعاناة ذاتها التي توثقها عدساتهم.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على قتل خمسة صحفيين من شبكة الجزيرة، وهم سامر أبو دقة، حمزة الدحدوح، إسماعيل الغول، أحمد اللوح، وحسام شبات، إلى جانب عدد من أفراد عائلاتهم.

ورغم ذلك، يواصل صحفيو الجزيرة وزملاؤهم من العاملين في قطاع الإعلام بغزة أداء واجبهم المهني ومواجهة الضغوط والتهديدات التي تمارسها السلطات الإسرائيلية.

قبل أيام، ناشدت شبكة الجزيرة الإعلامية المجتمع الدولي والمؤسسات الصحفية والمنظمات المعنية بحماية حرية الإعلام، إضافة إلى الجهات القانونية المختصة، بضرورة التحرك الفوري لوقف عمليات التجويع القسري والاستهداف المتعمد للصحفيين في قطاع غزة.