الخارجية المصرية تحذر من خطورة توسيع العمليات الإسرائيلية في غزة وتدعو لتحرك أوروبي عاجل

قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي إن بلاده ترفض بشكل قاطع قرار المجلس الوزارى الإسرائيلي بتوسيع العمليات العسكرية فى غزة، وتكريس الاحتلال الاسرائيلى للقطاع.

وجاء في البيان الذي نقلته وزارة الخارجية المصرية، عقب اتصال هاتفي أجراه الوزير عبد العاطي مع نظيره الألماني “يوهان فاديفول”، أن القرار الإسرائيلي يشكل خطورة بالغة، وسينجم عنه مزيد من التدهور وعدم الاستقرار في غزة، مشددًا على ضرورة اتخاذ موقف واضح تجاه هذا القرار.

بدوره، أبدى الوزير الألماني اتفاقه مع الرأي المصري بشأن الخطورة البالغة لتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

“نرفض سياسة التجويع والقتل الممنهج”

كما دعا وزير الخارجية المصري الاتحاد الأوروبي إلى التحرك سريعًا لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير.

وأكد عبد العاطي أن القرار الإسرائيلي يهدف إلى ترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، مجددًا رفض مصر الكامل لسياسة التجويع والقتل الممنهج للشعب الفلسطيني، ومؤكدًا أن الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وثمّن عبد العاطي إعلان الحكومة الألمانية تعليق صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل التي قد تُستخدم في العمليات العسكرية داخل قطاع غزة.

كما أطلع نظيره الألماني على الجهود المصرية الدؤوبة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مشددًا على ضرورة توقف إسرائيل عن وضع العقبات أمام تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وتناول وزير الخارجية في هذا السياق الترتيبات الجارية لاستضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة فور التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.