الداخلية السورية تفتح تحقيقا في فيديو “قتل عامل طبي” داخل المشفى الوطني بالسويداء

أعلنت وزارة الداخلية السورية، أنها تابعت الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي أُشير إلى أنه صُوّر داخل المشفى الوطني في السويداء في وقت سابق.

وأدانت الوزارة في بيانها الواقعة قائلة “نُدين ونستنكر هذا الفعل بأشد العبارات” وأكدت أنها ستحاسب الفاعلين وتحولهم للقضاء لنيل جزاءهم العادل، “بغض النظر عن انتماءاتهم”.

وأوضح البيان أن وزير الداخلية أنس خطاب، كلف المعاون للشؤون الأمنية اللواء عبد القادر الطحان، بالإشراف المباشر على مجريات التحقيق لضمان الوصول إلى الجناة وتوقيفهم بأسرع وقت ممكن.

وكان ناشطون حقوقيون سوريون “سويداء 24” ، عرضوا يوم الأحد، شريط الفيديو الذي “صوربتاريخ 16 يوليو / تموز”، خلال اشتباكات بين الطائفة الدرزية المسلحة ومجموعات قبلية وقوات تابعة للحكومة.

وأظهرت لقطات من كاميرات مراقبة في مستشفى بمدينة السويداء جنوبي سوريا، ما يبدو أنه حادث قتل لعامل طبي نفذه رجال يرتدون زيا عسكريا.

وفي شريط الفيديو، الذي تم تداوله على نطاق واسع أيضا في وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر مجموعة كبيرة من الأشخاص يرتدون الزي الطبي راكعين على الأرض أمام مجموعة من الرجال المسلحين.