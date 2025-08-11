المكتب الإعلامي: إسرائيل اغتالت 273 صحفيا فلسطينيا منذ بدء حربها على غزة

ارتفع الأحد عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ بدء الحرب في قطاع غزة منذ نحو سنتين إلى 237 شهيدا وذلك باستشهاد خمسة صحفيين بينهم مراسلا قناة الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع.

وأفاد مدير مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة محمد أبو سلمية بأن قصف خيمة الصحفيين أمام بوابة مجمع الشفاء تسبب في استشهاد 7 أشخاص بينهم 5 صحفيين.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في بيان إنه باغتيال الاحتلال الصحفيين الخمسة يرتفع عدد الشهداء الصحفيين حتى الآن إلى 237 صحفياً.

وأعلن المكتب الحكومي أن الشهداء الصحفيين الخمسة هم أنس الشريف ومحمد قريقع، مراسلا قناة الجزيرة في مدينة غزة، والمصوران الصحفيان إبراهيم ظاهر ومؤمن عليوة، ومساعد المصور الصحفي محمد نوفل، مشيرا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي اغتال الصحفيين الخمسة بقصف مباشر لخيمة الصحفيين بمحيط مستشفى الشفاء في غزة.

وأكد أن استهداف طائرات الاحتلال الصحفيين والمؤسسات الإعلامية جريمة حرب مكتملة الأركان وتهدف لإسكات الحقيقة وطمس معالم جرائم الإبادة الجماعية، وهي تمهيد لخطة الاحتلال الإجرامية للتغطية على المذابح الوحشية الماضية والقادمة التي نفّذها وينوي تنفيذها في قطاع غزة.

وطالب المكتب الإعلامي الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وجميع الهيئات الصحفية والحقوقية الدولية في كل أنحاء العالم، بإدانة هذه الجرائم والتحرك العاجل لتأمين الحماية الكاملة للصحفيين الفلسطينيين والمؤسسات الإعلامية في غزة، وضمان محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم ضد حرية الصحافة والحق في الوصول إلى المعلومات.

وتتعمد قوات الاحتلال خلال عدوانها على غزة استهداف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، حيث أصابت ما يقرب من 400 صحفي واعتقلت 40 آخرين، ودمرت غالبية مقرات المؤسسات المحلية والدولية العاملة في القطاع، كما أجبرت كافة الإذاعات المحلية على الإغلاق بسبب التهجير والنزوح وعدم توفر مقومات العمل الصحفي خاصة الكهرباء والإنترنت.