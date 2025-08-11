بالفيديو والدموع.. اللحظات الأولى بعد استشهاد مراسلي الجزيرة في غزة

وثقت مقاطع مصورة اللحظات الأولى التي تلت الغارة التي تسببت في استشهاد الزميلين الراحلين أنس الشريف ومحمد قريقع في قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد اعترف باغتيال الزميلين الأمر الذي أثار إدانات دولية واسعة.

وكانت شبكة الجزيرة قد أدانت في بيان لها “الاغتيال المدبر لصحفييها”.

مشاهد توثق اللحظات الأولى بعد قـصـ ـف إسرائيلي استهدف خيمة للصحفيين ما أسفر عن مقـ ـتـل 5 أشخاص بينهم الصحفي #أنس_الشريف#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/4ZTPGmtVYf — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 10, 2025

وأكدت الشبكة أن قوات الاحتلال، وبإقرار رسمي من الجيش الإسرائيلي، تعمّدت استهداف خيمة صحفيي الجزيرة عند مجمع الشفاء بغزة، مشيرة إلى أن الأمر بقتل أنس الشريف –أحد أبرز وأشجع صحفيي القطاع– وزملائه يُعد محاولة يائسة لإسكات الأصوات الصحفية استباقًا لأي عملية احتلال لغزة.

وأوضحت الجزيرة أن الهجوم على طاقمها تزامن مع كارثة إنسانية ومجازر غير مسبوقة في القطاع، وأن صحفييها الذين بقوا في غزة المحاصرة عاشوا الجوع والمعاناة ذاتها التي وثقتها عدساتهم.

كما حمّلت الشبكة جيش الاحتلال وحكومته كامل المسؤولية عن استهداف واغتيال فريقها، لافتة إلى أن مسؤولي الجيش الإسرائيلي كرروا تحريضهم ودعواتهم لاستهداف أنس الشريف ورفاقه.