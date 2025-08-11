الأخبار|إسرائيل

بالفيديو والدموع.. اللحظات الأولى بعد استشهاد مراسلي الجزيرة في غزة

مراسلا الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع
مراسلا الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع (مواقع التواصل)
11/8/2025

وثقت مقاطع مصورة اللحظات الأولى التي تلت الغارة التي تسببت في استشهاد الزميلين الراحلين أنس الشريف ومحمد قريقع في قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد اعترف باغتيال الزميلين الأمر الذي أثار إدانات دولية واسعة.

اقرأ أيضا

list of 3 itemsend of list

وكانت شبكة الجزيرة قد أدانت في بيان لها  “الاغتيال المدبر لصحفييها”.

وأكدت الشبكة أن قوات الاحتلال، وبإقرار رسمي من الجيش الإسرائيلي، تعمّدت استهداف خيمة صحفيي الجزيرة عند مجمع الشفاء بغزة، مشيرة إلى أن الأمر بقتل أنس الشريف –أحد أبرز وأشجع صحفيي القطاع– وزملائه يُعد محاولة يائسة لإسكات الأصوات الصحفية استباقًا لأي عملية احتلال لغزة.

وأوضحت الجزيرة أن الهجوم على طاقمها تزامن مع كارثة إنسانية ومجازر غير مسبوقة في القطاع، وأن صحفييها الذين بقوا في غزة المحاصرة عاشوا الجوع والمعاناة ذاتها التي وثقتها عدساتهم.

كما حمّلت الشبكة جيش الاحتلال وحكومته كامل المسؤولية عن استهداف واغتيال فريقها، لافتة إلى أن مسؤولي الجيش الإسرائيلي كرروا تحريضهم ودعواتهم لاستهداف أنس الشريف ورفاقه.

المصدر: شبكة الجزيرة الإعلامية

إعلان