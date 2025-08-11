بتكبيرات العيد.. أهالي غزة يشيعون الزميل الشهيد أنس الشريف (فيديو)

شيع العشرات من أهالي مدينة غزة، جثمان الزميل أنس الشريف الذي استشهد بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد.

واستهدف جيش الاحتلال بطائرة مسيرة خيمة الصحفيين قرب مستشفى الشفاء، ما أدى إلى استشهاد مراسلي الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، والمصورين إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل ومؤمن عليوة.

وبتكبيرات العيد، حمل زملاء الشهيد أنس الشريف جثمانه في ساحة مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

الجزيرة تندد بالاغتيال المدبر

ونددت شبكة الجزيرة بما وصفته بالاغتيال المدبر لمراسليها أنس الشريف ومحمد قريقع، والمصورين إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل، معتبرة أن استهدافهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي يمثل هجومًا سافرًا ومتعمّدًا على حرية الصحافة.

وأكدت الشبكة أن قوات الاحتلال، وبإقرار رسمي من الجيش الإسرائيلي، تعمّدت استهداف خيمة صحفيي الجزيرة عند مجمع الشفاء بغزة، مشيرة إلى أن الأمر بقتل أنس الشريف –أحد أبرز وأشجع صحفيي القطاع– وزملائه يُعد محاولة يائسة لإسكات الأصوات الصحفية استباقًا لأي عملية احتلال لغزة.

وأوضحت الجزيرة أن الهجوم على طاقمها تزامن مع كارثة إنسانية ومجازر غير مسبوقة في القطاع، وأن صحفييها الذين بقوا في غزة المحاصرة عاشوا الجوع والمعاناة ذاتها التي وثقتها عدساتهم.

كما حمّلت الشبكة جيش الاحتلال وحكومته كامل المسؤولية عن استهداف واغتيال فريقها، لافتة إلى أن مسؤولي الجيش الإسرائيلي كرروا تحريضهم ودعواتهم لاستهداف أنس الشريف ورفاقه.