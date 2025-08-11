تقرير بالذكاء الاصطناعي يرصد معاناة 700 ألف طفل سوداني جراء الحرب (شاهد)

أنتجت وحدة الذكاء الاصطناعي في قناة الجزيرة مباشر تقريرا استنادا إلى بيانات وإحصاءات لمنظمات دولية، كشف عن أن نحو 770 ألف طفل دون الخامسة في السودان، باتوا مهددين بسوء التغذية الحاد بحلول نهاية عام 2025.

وأشار التقرير إلى أن أكثر من 25 مليون شخص في السودان يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، في ظل أزمة متصاعدة منذ اندلاع النزاع في إبريل/ نيسان 2023، والذي تسبب في نزوح أكثر من 500 ألف شخص إلى مدينة طويلة بإقليم دارفور، إضافة إلى نزوح أكثر من 5 ملايين طفل خلال الفترة ذاتها.

وبحسب البيانات، فإن 14 مليون طفل حُرموا من التعليم بسبب استمرار القتال، بينما شهد القطاع الصحي 174 هجوماً، ما فاقم من معاناة المدنيين، فيما تم تسجيل 100 ألف حالة كوليرا منذ يوليو/تموز الماضي.

آلاف العائلات تواجه خطر المجاعة

كما تواجه آلاف العائلات المحاصرة خطر المجاعة نتيجة تعذر إيصال المساعدات الإنسانية، في حين يفتقر أكثر من 90% من النازحين إلى مصادر مياه آمنة للاستخدام اليومي، مما يهدد بزيادة انتشار الأمراض وتفاقم الكارثة الإنسانية.

ومنذ إبريل 2023 يخوض الجيش السوداني و”قوات الدعم السريع” حربا دموية ومدمرة، لم تتمكن وساطات إقليمية ودولية حتى الآن من إنهائها.

وأسفرت الحرب عن مقتل الآلاف ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية.