رئيس وزراء أستراليا: نعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية وفق شروط.. ونيوزيلندا تدرس خطوة مماثلة

قال رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي أن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية في سبتمبر/ أيلول المقبل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما أعلن وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز الاثنين، إن بلاده تدرس بدروها الاعتراف بدولة فلسطين.

وقال ألبنيزي للصحفيين، “السلام لا يمكن أن يكون إلا مؤقتا حتى تتحقق نهائية الدولتين الاسرائيلية والفلسطينية”، مضيفا “ستعترف أستراليا بحق الشعب الفلسطيني في دولة خاصة به”.

مشيرا إلى أنه أفضل أمل للإنسانية، لكسر حلقة العنف في الشرق الأوسط وإنهاء الصراع والمعاناة والجوع في غزة.

ومضى ألبنيزي في تصريحاته قائلا إن الاعتراف سيكون مشروطا بالتزامات السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى أنه تلقى تأكيدات من السلطة الفلسطينية بأنه “لن يكون هناك دور لحركة المقاومة الإسلامية ( حماس) في أي دولة فلسطينية مستقبلية” ، وتجريد غزة من السلاح، وإجراء انتخابات.

ونوه ألبنيزي إلى أن هناك فرصة سانحة، لتحقيق حل الدولتين، وأن أستراليا ستعمل مع المجتمع الدولي لاغتنامها.

وشدد ألبنيزي على أن الوضع في غزة تجاوز أسوأ مخاوف العالم، مشيرا إلى أن إسرائيل تواصل تحدي القانون الدولي، وأضاف أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو يوم الخميس وأبلغه بأن الحل السياسي هو المطلوب، وليس العسكري.

ويُعرف عن ألبانيزي دعمه لحل الدولتين، حيث تدعم حكومته التي تنتمي إلى تيار يسار الوسط حق إسرائيل في الوجود ضمن حدود آمنة، وكذلك حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم الخاصة.

كان ألبانيزي قال في تصريح لصحفيين يوم السبت أثناء تواجده في نيوزيلندا، أن موقف حكومته بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية مسألة وقت فقط قائلاً: “لا شك في أننا سنفعل ذلك، وأقول فقط إن الأمر مسألة توقيت.”

نيوزيلندا: الاعتراف مسألة وقت

من جهته أعلن وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز الاثنين، إن بلاده تدرس الاعتراف بدولة فلسطين.

وأضاف بيترز أن حكومة رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون ستتخذ قرارا رسميا في سبتمبر أيلول، وستطرح نهجها خلال أسبوع قادة الأمم المتحدة.

وقال بيترز إنه بينما اختار بعض شركاء نيوزيلندا المقربين، الاعتراف بدولة فلسطينية، فإن نيوزيلندا لديها سياسة خارجية مستقلة، مشيرا إلى أنها تعت التصرف وفقا لمبادئها وقيمها ومصالحها الوطنية.

وأشار بيترز “أوضحت نيوزيلندا منذ فترة أن اعترافنا بدولة فلسطينية ليس محل شك، وإنما المسألة كانت مسألة وقت”.

سبق وأعلنت فرنسا وكندا الشهر الماضي عزمهما الاعتراف بدولة فلسطينية، فيما قالت بريطانيا إنها ستحذو حذوهما ما لم تعالج إسرائيل الأزمة الإنسانية في فلسطين وتتوصل إلى وقف لإطلاق النار.